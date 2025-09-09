ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Катя Сільченко вийшла заміж прямо під час Ukrainian Fashion Week: зворушливе відео

Вівторок 09 вересня 2025 09:58
UA EN RU
Катя Сільченко вийшла заміж прямо під час Ukrainian Fashion Week: зворушливе відео Катя Сільченко і Сергій Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Фінальний день Ukrainian Fashion Week запам’ятався гучною подією. 8 вересня в одному з павільйонів Національного комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) відбувся показ колекції бренду the COAT Каті Сільченко. Просто на подіумі вона сказала "так" коханому, івент-менеджеру Сергію Неклеві (kartyna).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram-допис пари.

Катя Сільченко вийшла заміж під час UFW

Закохані офіційно зареєстрували шлюб ще 23 квітня цього року, але головне свято вони вирішили приберегти саме для модного подіуму.

Інтригу розкрив напередодні сам Сергій, який оновив статус у Facebook на "одружений".

Для Каті це вже другий шлюб, і цього разу вона зробила все у своєму стилі: красиво, несподівано та максимально щиро.

Для особливого дня Сільченко обрала образ, який поєднав ефектність і нестандартність.

Замість класичної довгої весільної сукні дизайнерка з’явилася у короткій корсетній моделі, яку доповнила легкою напівпрозорою накидкою та стильними босоніжками на підборах.

Катя Сільченко вийшла заміж прямо під час Ukrainian Fashion Week: зворушливе відеоКатя Сільченко і Сергій Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Волосся Катя залишила розпущеним, уклавши його у ніжні хвилі, а завершальним акцентом стала пов’язка, що нагадувала весільний вінок.

Її обранець обрав чорні брюки, білу сорочку та піджак із золотими ґудзиками.

Катя Сільченко вийшла заміж прямо під час Ukrainian Fashion Week: зворушливе відеоКатя Сільченко і Сергій Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Особливим акцентом стало те, що церемонію провела засновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Вона взяла на себе роль церемоніймейстерки, поєднавши атмосферу модного шоу з магією кохання.

Подіум, наповнений трендовими образами, цього разу сяяв ще й від щирих емоцій, які неможливо зрежисувати.

"Нехай твій понеділок буде моїм весіллям… 08.09.2025", - написала Катя в Instagram, опублікувавши фото моменту, який розчулив тисячі підписників.

Особисте життя Каті Сільченко

До цього Катя Сільченко вже мала шлюб із бізнесменом Камо Багдасаряном. Вони зустрічалися чотири роки, а у 2014-му офіційно одружилися.

Проте союз не витримав випробувань: у 2020 році пара розлучилася. У них залишилася спільна донька, на ім'я Саті.

"Через коронавірус ми опинилися в різних країнах. Ситуація з анексованим Кримом ускладнила можливість чоловіка приїхати через робочі обставини. Можливо, я теж могла докласти більше зусиль, щоб подолати ці перешкоди. Але цього не сталося. Ми просто не змогли зустрітися і зберегти стосунки на відстані", - пояснювала причину розлучення Катерина раніше.

Катя Сільченко вийшла заміж прямо під час Ukrainian Fashion Week: зворушливе відеоКатя Сільченко і Камо Багдасарян (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Новий роман дизайнерки з івент-менеджером Сергієм Неклевою став відомим у 2022 році.

Закохані публічно підтвердили стосунки 14 лютого, у День святого Валентина. А вже восени того ж року, у листопаді, оголосили про заручини.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу Дизайнери
Новини
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
ЗСУ знищили ще 950 окупантів: Генштаб оновив втрати військ РФ
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України