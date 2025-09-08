Син Арнольда Шварценеггера таємно одружився: фото з розкішного весілля
У США відбулося весілля сина голлівудської легенди Арнольда Шварценеггера - 31-річного Патріка. Він одружився зі своєю давньою обраницею, моделлю Еббі Чемпіон.
Як все пройшло - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.
Патрік Шварценеггер зіграв таємне весілля
Святкова церемонія пройшла у суботу в елітному гольф-клубі штату Айдахо на березі мальовничого озера.
За інформацією західних медіа, оренда цього майданчика для триденного святкування стартує від 20 тисяч доларів.
Наречений з’явився у світлому кремовому смокінгу та класичних чорних штанах, а наречена - в елегантній сукні з відкритими плечима та довгою фатою.
Patrick Schwarzenegger Marries Abby Champion Star-Studded Wedding at G... https://t.co/vdtEJaE0av через @YouTube pic.twitter.com/GMKf2wOIXp— НОВОСТИ24 (@andrey260404) September 7, 2025
Подружки нареченої обрали ніжні жовті сукні, а друзі нареченого були в чорних смокінгах.
На події були присутні найближчі родичі: Арнольд Шварценеггер, Марія Шрайвер, сестра Патріка - Кетрін - разом із чоловіком, актором Крісом Праттом ("Вартові галактики").
Patrick Schwarzenegger (@PSchwarzenegger) celebrating his wedding with Abby Champion on September 07.— Patrick Schwarzenegger Fansite (@PatrickFansite) September 7, 2025
https://t.co/oa4dJ31B0X pic.twitter.com/OBLST6vuYn
Також серед запрошених були Роб Лоу, Джейсон Айзекс та зведений брат Патріка - Джозеф Баена, син Арнольда від хатньої працівниці Мілдред Баєни.
Chris Pratt (@prattprattpratt) at Patrick Schwarzenegger and Abby Champion's wedding on September 07.— Chris Pratt Fansite (@chrispratt_net) September 7, 2025
https://t.co/14xl0qvoVh pic.twitter.com/wYEtIunbl2
Закохані прибули до Айдахо заздалегідь, щоб насолодитися озерним відпочинком перед урочистостями.
Нагадаємо, пара зустрічалася протягом восьми років і оголосила про заручини у грудні 2023-го.
Утім, весілля довелося відкласти через участь Патріка у зйомках третього сезону серіалу "Білий лотос", які проходили в Таїланді.
В інтерв’ю актор зізнавався, що пропозиція збіглася з новиною про роль.
"Через кілька днів після того, як зробив пропозицію, я сказав Еббі: "Доведеться трохи почекати. Попереду сім місяців зйомок - і лише потім весілля", - розповідав Патрік.
Патрік Шварценеггер з дружиною (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)
Попри паузу, наречена підтримала рішення коханого. Як зізнався актор, вона залишалася "дуже щасливою" протягом усього періоду підготовки.
Ще восени 2024-го Патрік розповідав журналу GQ про підготовку до весілля.
"Я зрозумів: мій обов’язок - зробити так, щоб вона почувалася добре й змогла організувати весілля своєї мрії", - говорив актор.
Хоч іноді він висловлював свою думку, Патрік наголошував, що більшість рішень приймала наречена, а він був поруч, щоб підтримати.
"Моя робота - допомогти їй створити найкращий день у її житті. І це все, що потрібно", - запевняв син колишнього Губернатора Каліфорнії.
Патрік Шварценеггер з дружиною (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)
Вас може зацікавити:
- Як живуть діти Арнольда Шварценеггера
- Даша Квіткова та Володимир Бражко оголосили про заручини
- Потап чесно відповів, чи є у них з Каменських шлюбний контракт
При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Daily Mail, TMZ, GQ.