Син Арнольда Шварценеггера таємно одружився: фото з розкішного весілля

Понеділок 08 вересня 2025 11:18
Син Арнольда Шварценеггера таємно одружився: фото з розкішного весілля Патрік Шварценеггер з дружиною (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)
Автор: Іванна Пашкевич

У США відбулося весілля сина голлівудської легенди Арнольда Шварценеггера - 31-річного Патріка. Він одружився зі своєю давньою обраницею, моделлю Еббі Чемпіон.

Як все пройшло - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Патрік Шварценеггер зіграв таємне весілля

Святкова церемонія пройшла у суботу в елітному гольф-клубі штату Айдахо на березі мальовничого озера.

За інформацією західних медіа, оренда цього майданчика для триденного святкування стартує від 20 тисяч доларів.

Наречений з’явився у світлому кремовому смокінгу та класичних чорних штанах, а наречена - в елегантній сукні з відкритими плечима та довгою фатою.

Подружки нареченої обрали ніжні жовті сукні, а друзі нареченого були в чорних смокінгах.

На події були присутні найближчі родичі: Арнольд Шварценеггер, Марія Шрайвер, сестра Патріка - Кетрін - разом із чоловіком, актором Крісом Праттом ("Вартові галактики").

Також серед запрошених були Роб Лоу, Джейсон Айзекс та зведений брат Патріка - Джозеф Баена, син Арнольда від хатньої працівниці Мілдред Баєни.

Закохані прибули до Айдахо заздалегідь, щоб насолодитися озерним відпочинком перед урочистостями.

Нагадаємо, пара зустрічалася протягом восьми років і оголосила про заручини у грудні 2023-го.

Утім, весілля довелося відкласти через участь Патріка у зйомках третього сезону серіалу "Білий лотос", які проходили в Таїланді.

В інтерв’ю актор зізнавався, що пропозиція збіглася з новиною про роль.

"Через кілька днів після того, як зробив пропозицію, я сказав Еббі: "Доведеться трохи почекати. Попереду сім місяців зйомок - і лише потім весілля", - розповідав Патрік.

Син Арнольда Шварценеггера таємно одружився: фото з розкішного весілляПатрік Шварценеггер з дружиною (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

Попри паузу, наречена підтримала рішення коханого. Як зізнався актор, вона залишалася "дуже щасливою" протягом усього періоду підготовки.

Ще восени 2024-го Патрік розповідав журналу GQ про підготовку до весілля.

"Я зрозумів: мій обов’язок - зробити так, щоб вона почувалася добре й змогла організувати весілля своєї мрії", - говорив актор.

Хоч іноді він висловлював свою думку, Патрік наголошував, що більшість рішень приймала наречена, а він був поруч, щоб підтримати.

"Моя робота - допомогти їй створити найкращий день у її житті. І це все, що потрібно", - запевняв син колишнього Губернатора Каліфорнії.

Син Арнольда Шварценеггера таємно одружився: фото з розкішного весілляПатрік Шварценеггер з дружиною (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger)

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Daily Mail, TMZ, GQ.

