"Казав, що голосу у тебе немає": Мозгова зробила несподіване зізнання про Пономарьова

Українська продюсерка Олена Мозгова поділилася несподіваною історією - виявляється, вона могла стати співачкою, але відмовилася від цієї мрії через слова свого колишнього чоловіка, артиста Олександра Пономарьова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості у "Сніданку з 1+1".

Попри те, що Мозгова має музичну освіту, сцену вона обрала не як виконавиця, а як продюсерка.

Вона згадала, як колись почула від Пономарьова демотивуючі слова.

"Колись Пономарьова мені сказав, що співаєш ти погано, голосу в тебе немає, тому співати ти не будеш, буду співати тільки я. Я погодилася. З іншого боку, я розвивала в собі інший талант - продюсерський, режисерський. Якби я співала, то, можливо, це не розвивала б", - зізналась знаменитість.

Олена Мозгова (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Попри все, через роки Олена все ж повернулася до свого вокального потенціалу.

Вона представила пісню "Матіола" і навіть зняла кліп - і зробила це цілком усвідомлено, бо прийшла до внутрішньої гармонії.

"А так, 51 рік - це не привід не співати. Я собі дозволила. Коли я зайнялася тим, щоб полюбити себе, один із таких моментів підтвердження цього було те, що я маю зняти цей кліп на пісню "Матіола" та випустити його в люди", - сказала Олена.

Особисте життя Олени Мозгової

У середині 90-х продюсерка була у шлюбі з Олександром Пономарьовим, з яким виховувала доньку Євгенію (1998 року народження).

Після розлучення кожен пішов своїм шляхом. Нині донька живе і працює в Португалії.

Згодом Олена знайшла нове щастя - нині вона заміжня за українським співаком David Axelrod.

Разом вони виховують доньку Соломію, яка народилася у 2015 році.

Олена Мозгова і David Axelrod (фото: instagram.com/olenamozgova1)

А от Олександр Пономарьов вдруге одружився зі студенткою зі Львова Вікторією Мартинюк.

У шлюбі з нею у нього народився син Олександр (2007), однак пара розійшлася у 2012 році.

За словами артиста, причиною розриву став ультиматум: дружина нібито вимагала обрати між нею та донькою від попереднього шлюбу.

Зараз виконавець має нову обраницю, втім її імені він поки не розкриває публіці.