"Говорил, что голоса у тебя нет": Мозговая сделала неожиданное признание о Пономареве

Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась неожиданной историей - оказывается, она могла стать певицей, но отказалась от этой мечты из-за слов своего бывшего мужа, артиста Александра Пономарева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости в "Сніданку з 1+1".

Несмотря на то, что Мозговая имеет музыкальное образование, сцену она выбрала не как исполнительница, а как продюсер.

Она вспомнила, как когда-то услышала от Пономарева демотивирующие слова.

"Когда-то Пономарева мне сказал, что поешь ты плохо, голоса у тебя нет, поэтому петь ты не будешь, буду петь только я. Я согласилась. С другой стороны, я развивала в себе другой талант - продюсерский, режиссерский. Если бы я пела, то, возможно, это не развивала бы", - призналась знаменитость.

Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Несмотря на все, спустя годы Елена все же вернулась к своему вокальному потенциалу.

Она представила песню "Матиола" и даже сняла клип - и сделала это вполне осознанно, потому что пришла к внутренней гармонии.

"А так, 51 год - это не повод не петь. Я себе позволила. Когда я занялась тем, чтобы полюбить себя, один из таких моментов подтверждения этого было то, что я должна снять этот клип на песню "Матиола" и выпустить его в люди", - сказала Елена.

Личная жизнь Елены Мозговой

В середине 90-х продюсер была в браке с Александром Пономаревым, с которым воспитывала дочь Евгению (1998 года рождения).

После развода каждый пошел своим путем. Сейчас дочь живет и работает в Португалии.

Впоследствии Елена нашла новое счастье - сейчас она замужем за украинским певцом David Axelrod.

Вместе они воспитывают дочь Соломию, которая родилась в 2015 году.

Алена Мозговая и David Axelrod (фото: instagram.com/olenamozgova1)

А вот Александр Пономарев во второй раз женился на студентке из Львова Виктории Мартынюк.

В браке с ней у него родился сын Александр (2007), однако пара разошлась в 2012 году.

По словам артиста, причиной разрыва стал ультиматум: жена якобы требовала выбрать между ней и дочерью от предыдущего брака.

Сейчас исполнитель имеет новую избранницу, впрочем ее имени он пока не раскрывает публике.