"Говорил, что голоса у тебя нет": Мозговая сделала неожиданное признание о Пономареве
Украинский продюсер Алена Мозговая поделилась неожиданной историей - оказывается, она могла стать певицей, но отказалась от этой мечты из-за слов своего бывшего мужа, артиста Александра Пономарева.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью знаменитости в "Сніданку з 1+1".
Несмотря на то, что Мозговая имеет музыкальное образование, сцену она выбрала не как исполнительница, а как продюсер.
Она вспомнила, как когда-то услышала от Пономарева демотивирующие слова.
"Когда-то Пономарева мне сказал, что поешь ты плохо, голоса у тебя нет, поэтому петь ты не будешь, буду петь только я. Я согласилась. С другой стороны, я развивала в себе другой талант - продюсерский, режиссерский. Если бы я пела, то, возможно, это не развивала бы", - призналась знаменитость.
Елена Мозговая (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Несмотря на все, спустя годы Елена все же вернулась к своему вокальному потенциалу.
Она представила песню "Матиола" и даже сняла клип - и сделала это вполне осознанно, потому что пришла к внутренней гармонии.
"А так, 51 год - это не повод не петь. Я себе позволила. Когда я занялась тем, чтобы полюбить себя, один из таких моментов подтверждения этого было то, что я должна снять этот клип на песню "Матиола" и выпустить его в люди", - сказала Елена.
Личная жизнь Елены Мозговой
В середине 90-х продюсер была в браке с Александром Пономаревым, с которым воспитывала дочь Евгению (1998 года рождения).
После развода каждый пошел своим путем. Сейчас дочь живет и работает в Португалии.
Впоследствии Елена нашла новое счастье - сейчас она замужем за украинским певцом David Axelrod.
Вместе они воспитывают дочь Соломию, которая родилась в 2015 году.
Алена Мозговая и David Axelrod (фото: instagram.com/olenamozgova1)
А вот Александр Пономарев во второй раз женился на студентке из Львова Виктории Мартынюк.
В браке с ней у него родился сын Александр (2007), однако пара разошлась в 2012 году.
По словам артиста, причиной разрыва стал ультиматум: жена якобы требовала выбрать между ней и дочерью от предыдущего брака.
Сейчас исполнитель имеет новую избранницу, впрочем ее имени он пока не раскрывает публике.
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