Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки: інсайдери розкрили деталі, про які всі мовчали

Співачка Кеті Перрі та зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум більше не разом. Як заявили анонімні джерела, пара розірвала стосунки і про примирення не йдеться.

Кеті Перрі та Орландо Блум більше не живуть разом

Так, інсайдери стверджують, що співачка та актор більше не вважають себе парою. Але вони спілкуються, хоча й виключно як друзі та батьки (у них є спільна 4-річна донька).

Відомо, що Перрі та Блум не одружувалися, їхні стосунки тривали понад 10 років. У 2019 році Орландо освідчувався Кеті, але до весілля так і не дійшло. І нині співачка цим задоволена.

Кеті Перрі та Орландо Блум (Getty Images)

"Кеті та Орландо розлучилися, але підтримують дружні стосунки. Наразі це не викликає суперечок. Кеті, звичайно, засмучена, але відчуває полегшення від того, що їй не доведеться переживати ще одне розлучення, оскільки це був найгірший час у її житті", - заявив інсайдер в коментарі для видання Us Weekly.

Втім, кінець стосунків Перрі та Блума не здивував людей з їхнього оточення. Виявилося, пара не живе разом ще з початку року. Тоді співачка вирушила в тур та не намагалася шукати якісь компроміси, аби проводи поруч з обранцем більше часу. Між ними, стверджує інсайдер, вже давно була "напруга", а тому Кеті "відволікається" в турі.

Наразі ані Кеті, ані Орландо, не говорять про свої стосунки публічно. Але ЗМІ та інсайдери впевнені - це точно кінець їхнього кохання.

Правда про стосунки Кеті Перрі з Орландо Блумом фото: instagram.com/orlandobloom)

Що про Перрі та Блума казала астролог

Ще у вересні 2024 року астролог Катерина Соловйова ексклюзивно для РБК-Україна розповідала, що між Кеті та Орландо не все так ідеально, як здається.

"На психологічному рівні глибокого взаєморозуміння в них немає, натомість можуть бути різні світогляди, несхожі пріоритети та цілі у житті. Водночас в них можуть різнитися смакові вподобання та уявлення по прекрасне, що вносить певний дискомфорт у стосунки. Але вони здатні виявляти одне до одного турботу, увагу, ніжність і симпатію", - казала експерт.

За словами астролога, Кеті виступала "енергетичним донором" Орландо, завдяки чому він отримував можливість повноту життя, радості, оптимізму, натхнення, приплив сил. А сам Блум давав співачці так звану "Печатку нещастя", через що вона могла відчувати надмірний контроль та обмеження.

Астролог розкрила секрет Кеті Перрі (фото: instagram.com/katyperry)

"Також вона якимось чином може залежати від Блума. Ця конфігурація - одна з вказівок на можливе припинення тісного спілкування та розрив стосунків. Зазвичай першим йде той, хто дає "Печатку нещастя". У цьому випадку - це Блум", - казала Соловйова.

Тоді астролог казала, що гармонізувати такий дисбаланс у стосунках допоможуть тимчасові "паузи" - коли один з партнерів кудись їде. Втім, як стало відомо зараз, відрядження та гастролі не допомогли парі зберегти кохання.