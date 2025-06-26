Кэти Перри и Орландо Блум разорвали отношения: инсайдеры раскрыли детали, о которых все молчали

Певица Кэти Перри и звезда "Пиратов Карибского моря" Орландо Блум больше не вместе. Как заявили анонимные источники, пара разорвала отношения и о примирении речь не идет.

Кэти Перри и Орландо Блум больше не живут вместе

Так, инсайдеры утверждают, что певица и актер больше не считают себя парой. Но они общаются, хотя и исключительно как друзья и родители (у них есть общая 4-летняя дочь).

Известно, что Перри и Блум не женились, их отношения длились более 10 лет. В 2019 году Орландо делал Кэти предложение, но до свадьбы так и не дошло. И сейчас певица этим довольна.

Кэти Перри и Орландо Блум (Getty Images)

"Кэти и Орландо расстались, но поддерживают дружеские отношения. Сейчас это не вызывает споров. Кэти, конечно, расстроена, но чувствует облегчение от того, что ей не придется переживать еще один развод, поскольку это было худшее время в ее жизни", - заявил инсайдер в комментарии для издания Us Weekly.

Впрочем, конец отношений Перри и Блума не удивил людей из их окружения. Оказалось, пара не живет вместе еще с начала года. Тогда певица отправилась в тур и не пыталась искать какие-то компромиссы, чтобы проводить рядом с избранником больше времени. Между ними, утверждает инсайдер, уже давно было "напряжение", а потому Кэти "отвлекается" в туре.

Сейчас ни Кэти, ни Орландо, не говорят о своих отношениях публично. Но СМИ и инсайдеры уверены - это точно конец их любви.

Правда об отношениях Кэти Перри с Орландо Блумом фото: instagram.com/orlandobloom)

Что о Перри и Блуме говорила астролог

Еще в сентябре 2024 года астролог Катерина Соловьева эксклюзивно для РБК-Украина рассказывала, что между Кэти и Орландо не все так идеально, как кажется.

"На психологическом уровне глубокого взаимопонимания у них нет, зато могут быть разные мировоззрения, непохожие приоритеты и цели в жизни. В то же время у них могут отличаться вкусовые предпочтения и представления о прекрасном, что вносит определенный дискомфорт в отношения. Но они способны проявлять друг к другу заботу, внимание, нежность и симпатию", - говорила эксперт.

По словам астролога, Кэти выступала "энергетическим донором" Орландо, благодаря чему он получал возможность полноту жизни, радости, оптимизма, вдохновения, прилив сил. А сам Блум давал певице так называемую "Печать несчастья", из-за чего она могла чувствовать чрезмерный контроль и ограничения.

Астролог раскрыла секрет Кэти Перри (фото: instagram.com/katyperry)

"Также она каким-то образом может зависеть от Блума. Эта конфигурация - одно из указаний на возможное прекращение тесного общения и разрыв отношений. Обычно первым идет тот, кто дает "Печать несчастья". В данном случае - это Блум", - говорила Соловьева.

Тогда астролог говорила, что гармонизировать такой дисбаланс в отношениях помогут временные "паузы" - когда один из партнеров куда-то уезжает. Впрочем, как стало известно сейчас, командировки и гастроли не помогли паре сохранить любовь.