Кім Кардаш'ян може зіграти в новому фільмі про ляльок Bratz: що відомо

Що відомо про фільм

Після запеклої боротьби права на створення фільму за мотивами культової лінійки ляльок здобула студія Amazon. Над проєктом працюють компанії Picturestart та MGA Entertainment.

Серед продюсерів нової стрічки Ісак Ларіан, Ерік Файґ і Джулія Гаммер, Джейсон і Жасмін Ларіан, а також сама Кардаш'ян. Вона також розглядається на роль у фільмі.

Сценарій до стрічки пишуть Чарлі Полінджер і Люсі Маккендрік.

В медіа припускають, що однією з цілей створення фільму є відтворення такого ж успіху, як з "Барбі" 2023 року.

Ймовірно, нова стрічка стане переосмисленням знаменитих ляльок.

Коротка історія Bratz

Вони з'явилися на ринку іграшок у 2001 році та викликали суперечливі враження, проте швидко стали одними із головних конкурентів Барбі.

Ляльки вирізнялися унікальним та епатажним стилем: мали великі губи, очі й особливе почуття моди.

Ляльки Bratz (фото: instagram.com/bratz)

Кого може зіграти Кім Кардаш'ян

За інформацією інсайдерів, Кардаш’ян може втілити роль головної антагоністки у фільмі. Угода ще не підписана, але перемовини перебувають на фінальному етапі.

Інстадіва відома гламурним стилем життя, тому не дивно, що вона приглянулася творцям стрічки.

Зірка вже мала досвід роботи в кіно. З останніх проєктів - "Американська історія жахів", "Все чесно", "До смерті красива" та інші.

Кім Кардаш'ян може зіграти лиходійку в фільмі Bratz (фото: instagram.com/entertainmenttonight)

Як відреагували в мережі

Загалом користувачі захоплені новиною про екранізацію історії про популярних ляльок. Вони зазначають, що Кім добре впишеться у сюжет. Проте є й ті, хто ставить під сумнів акторські здібності зірки реаліті.