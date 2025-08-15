ua en ru
Кінець епохи: ще один культовий рок-гурт завершує кар’єру

П'ятниця 15 серпня 2025 13:44
Кінець епохи: ще один культовий рок-гурт завершує кар'єру
Автор: Поліна Іваненко

Легендарний гурт Megadeth, який вважається одним із засновників і найвпливовіших колективів у жанрі треш-металу, розпадається після понад 40 років існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника, вокаліста і гітариста гурту Дейва Мастейна в Instagram.

Що відомо про завершення існування Megadeth

Команда випустить свій 17-й студійний альбом, а потім вирушить у прощальний світовий тур. Це рішення є знаковою подією для шанувальників рок-музики у всьому світі.

За словами 63-річного Мастейна, їхній новий альбом та тур 2026 року стануть останніми.

"Так багато музикантів, чия кар’єра добігає кінця, чи то випадково, чи навмисно… Більшості з них не вдається піти на своїх умовах і на вершині, і якраз у такому стані я перебуваю зараз. Я об’їздив світ і здобув мільйони фанів, і найважча частина цього всього - попрощатися з ними", - говорить музикант.

Він додав, що зараз ідеальний час для нового альбому і прощального світового туру, закликавши фанатів не сумувати, а прийти та відсвяткувати з ними останні роки кар'єри гурту.

"Ми не можемо дочекатися, коли ви почуєте цей альбом і побачите нас у турі. Якщо і був колись ідеальний час для нас випустити новий альбом, то це зараз. Якщо і був колись ідеальний час для світового туру, то це зараз. Це також ідеальний час для нас, щоб сказати, що це наш останній студійний альбом. За ці роки ми знайшли багато друзів, і я сподіваюся побачити всіх вас у нашому глобальному прощальному турі. Не сердьтеся, не сумуйте, будьте щасливі за нас усіх і приходьте святкувати зі мною", - сказав артист.

"Ми зробили разом щось справді чудове, і це, ймовірно, ніколи не повториться. Ми започаткували музичний стиль, ми розпочали революцію, ми змінили світ гітари і те, як на ній грають, і ми змінили світ. Гурт, у якому я грав, вплинув на світ. Я люблю вас усіх за це. Дякую за все", - завершив Мастейн.

Megadeth: історія гурту та його досягнення

Гурт Megadeth був заснований у Лос-Анджелесі в 1983 році після того, як Мастейна виключили з Metallica, співзасновником якої він був.

Разом з Metallica, Slayer і Anthrax Megadeth утворили так звану "велику четвірку" американського треш-металу.

Попри те, що склад гурту часто змінювався (Мастейн був єдиним незмінним учасником), вони продали понад 50 млн альбомів по всьому світу. Їхні платинові альбоми, такі як "Rust in Peace" і "Countdown to Extinction", стали культовими.

Найсвіжіший альбом Megadeth, "The Sick, the Dying… and the Dead!", вийшов у 2022 році. Дати прощального туру ще не оголошено.

Наразі до складу гурту, окрім Мастейна, входять басист Джеймс Ломенцо, гітарист Теему Мянтюсаарі та барабанник Дірк Верберен.

