Конец эпохи: еще одна культовая рок-группа завершает карьеру

Легендарная группа Megadeth, которая считается одним из основателей и самых влиятельных коллективов в жанре трэш-метала, распадается после более 40 лет существования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя, вокалиста и гитариста группы Дэйва Мастейна в Instagram .

Что известно о завершении существования Megadeth

Команда выпустит свой 17-й студийный альбом, а затем отправится в прощальный мировой тур. Это решение является знаковым событием для поклонников рок-музыки во всем мире.

По словам 63-летнего Мастейна, их новый альбом и тур 2026 года станут последними.

"Так много музыкантов, чья карьера подходит к концу, то ли случайно, то ли намеренно... Большинству из них не удается уйти на своих условиях и на вершине, и как раз в таком состоянии я нахожусь сейчас. Я объездил мир и приобрел миллионы фанов, и самая тяжелая часть этого всего - попрощаться с ними", - говорит музыкант.

Он добавил, что сейчас идеальное время для нового альбома и прощального мирового тура, призвав фанатов не грустить, а прийти и отпраздновать с ними последние годы карьеры группы.

"Мы не можем дождаться, когда вы услышите этот альбом и увидите нас в туре. Если и было когда-то идеальное время для нас выпустить новый альбом, то это сейчас. Если и было когда-то идеальное время для мирового тура, то это сейчас. Это также идеальное время для нас, чтобы сказать, что это наш последний студийный альбом. За эти годы мы нашли много друзей, и я надеюсь увидеть всех вас в нашем глобальном прощальном туре. Не сердитесь, не грустите, будьте счастливы за нас всех и приходите праздновать со мной", - сказал артист.

"Мы сделали вместе что-то действительно замечательное, и это, вероятно, никогда не повторится. Мы начали музыкальный стиль, мы начали революцию, мы изменили мир гитары и то, как на ней играют, и мы изменили мир. Группа, в которой я играл, повлияла на мир. Я люблю вас всех за это. Спасибо за все", - заключил Мастейн.

Megadeth: история группы и ее достижения

Группа Megadeth была основана в Лос-Анджелесе в 1983 году после того, как Мастейна исключили из Metallica, соучредителем которой он был.

Вместе с Metallica, Slayer и Anthrax Megadeth образовали так называемую "большую четверку" американского трэш-метала.

Несмотря на то, что состав группы часто менялся (Мастейн был единственным неизменным участником), они продали более 50 млн альбомов по всему миру. Их платиновые альбомы, такие как "Rust in Peace" и "Countdown to Extinction", стали культовыми.

Самый свежий альбом Megadeth, "The Sick, the Dying... and the Dead!", вышел в 2022 году. Даты прощального тура еще не объявлены.

Сейчас в состав группы, кроме Мастейна, входят басист Джеймс Ломенцо, гитарист Теему Мянтюсаари и барабанщик Дирк Верберен.