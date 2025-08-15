ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Конец эпохи: еще одна культовая рок-группа завершает карьеру

Пятница 15 августа 2025 13:44
UA EN RU
Конец эпохи: еще одна культовая рок-группа завершает карьеру Культовая рок-группа Megadeth объявила о прекращении деятельности (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Легендарная группа Megadeth, которая считается одним из основателей и самых влиятельных коллективов в жанре трэш-метала, распадается после более 40 лет существования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление основателя, вокалиста и гитариста группы Дэйва Мастейна в Instagram.

Что известно о завершении существования Megadeth

Команда выпустит свой 17-й студийный альбом, а затем отправится в прощальный мировой тур. Это решение является знаковым событием для поклонников рок-музыки во всем мире.

По словам 63-летнего Мастейна, их новый альбом и тур 2026 года станут последними.

"Так много музыкантов, чья карьера подходит к концу, то ли случайно, то ли намеренно... Большинству из них не удается уйти на своих условиях и на вершине, и как раз в таком состоянии я нахожусь сейчас. Я объездил мир и приобрел миллионы фанов, и самая тяжелая часть этого всего - попрощаться с ними", - говорит музыкант.

Он добавил, что сейчас идеальное время для нового альбома и прощального мирового тура, призвав фанатов не грустить, а прийти и отпраздновать с ними последние годы карьеры группы.

"Мы не можем дождаться, когда вы услышите этот альбом и увидите нас в туре. Если и было когда-то идеальное время для нас выпустить новый альбом, то это сейчас. Если и было когда-то идеальное время для мирового тура, то это сейчас. Это также идеальное время для нас, чтобы сказать, что это наш последний студийный альбом. За эти годы мы нашли много друзей, и я надеюсь увидеть всех вас в нашем глобальном прощальном туре. Не сердитесь, не грустите, будьте счастливы за нас всех и приходите праздновать со мной", - сказал артист.

"Мы сделали вместе что-то действительно замечательное, и это, вероятно, никогда не повторится. Мы начали музыкальный стиль, мы начали революцию, мы изменили мир гитары и то, как на ней играют, и мы изменили мир. Группа, в которой я играл, повлияла на мир. Я люблю вас всех за это. Спасибо за все", - заключил Мастейн.

Megadeth: история группы и ее достижения

Группа Megadeth была основана в Лос-Анджелесе в 1983 году после того, как Мастейна исключили из Metallica, соучредителем которой он был.

Вместе с Metallica, Slayer и Anthrax Megadeth образовали так называемую "большую четверку" американского трэш-метала.

Несмотря на то, что состав группы часто менялся (Мастейн был единственным неизменным участником), они продали более 50 млн альбомов по всему миру. Их платиновые альбомы, такие как "Rust in Peace" и "Countdown to Extinction", стали культовыми.

Самый свежий альбом Megadeth, "The Sick, the Dying... and the Dead!", вышел в 2022 году. Даты прощального тура еще не объявлены.

Сейчас в состав группы, кроме Мастейна, входят басист Джеймс Ломенцо, гитарист Теему Мянтюсаари и барабанщик Дирк Верберен.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса рок-гурт Музыка Звезды шоу-бизнеса Музыканты
Новости
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Белый дом обнародовал расписание встречи Трампа и Путина на Аляске
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия