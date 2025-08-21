ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кіркорову діагностували невиліковну хворобу: що відомо

Четвер 21 серпня 2025 12:06
UA EN RU
Кіркорову діагностували невиліковну хворобу: що відомо Філіп Кіркоров (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

У російського співака Філіпа Кіркорова, який відкрито підтримує режим Путіна і війну проти України, діагностували серйозне захворювання - цукровий діабет другого типу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Кіркоров хворий - що відомо про його стан

Судячи з усього, саме це захворювання стало причиною того, що рани артиста, які були отримані під час концерту в Санкт-Петербурзі у квітні цього року, досі не зажили.

Нагадаємо, під час виступу сталося загоряння рукава піджака Кіркорова через несправність піротехніки. Тоді лікарі діагностували бурсит - запалення суглобів, спричинене опіками.

Однак повільне загоєння травм викликало занепокоєння медиків, і додаткові аналізи підтвердили наявність цукрового діабету другого типу.

Стан співака - складний. Він відчуває постійну слабкість, спрагу, ватяні ноги, що заважає йому повернутися до звичного ритму життя.

Також відзначаються перепади настрою - від дратівливості до апатії. У зв'язку з цим Кіркоров скасував усі заплановані концерти, щонайменше, до лютого 2026 року.

Лікарі порадили артистові перейти на спеціальну дієту, щоб знизити рівень цукру в крові, однак Кіркоров категорично не захотів змінювати свій раціон.

Крім того, йому призначили щоденні ін'єкції інсуліну, щоб контролювати рівень глюкози в крові.

Лікарі сподіваються, що лікування допоможе прискорити загоєння ран.

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Філіп Кіркоров Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Для миру потрібен сигнал. Зеленський відповів, коли можливе припинення вогню з РФ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"