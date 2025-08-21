Кіркорову діагностували невиліковну хворобу: що відомо

У російського співака Філіпа Кіркорова, який відкрито підтримує режим Путіна і війну проти України, діагностували серйозне захворювання - цукровий діабет другого типу.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Кіркоров хворий - що відомо про його стан

Судячи з усього, саме це захворювання стало причиною того, що рани артиста, які були отримані під час концерту в Санкт-Петербурзі у квітні цього року, досі не зажили.

Нагадаємо, під час виступу сталося загоряння рукава піджака Кіркорова через несправність піротехніки. Тоді лікарі діагностували бурсит - запалення суглобів, спричинене опіками.

Однак повільне загоєння травм викликало занепокоєння медиків, і додаткові аналізи підтвердили наявність цукрового діабету другого типу.

Стан співака - складний. Він відчуває постійну слабкість, спрагу, ватяні ноги, що заважає йому повернутися до звичного ритму життя.

Також відзначаються перепади настрою - від дратівливості до апатії. У зв'язку з цим Кіркоров скасував усі заплановані концерти, щонайменше, до лютого 2026 року.

Лікарі порадили артистові перейти на спеціальну дієту, щоб знизити рівень цукру в крові, однак Кіркоров категорично не захотів змінювати свій раціон.

Крім того, йому призначили щоденні ін'єкції інсуліну, щоб контролювати рівень глюкози в крові.

Лікарі сподіваються, що лікування допоможе прискорити загоєння ран.