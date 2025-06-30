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"Клон" Брітні Спірс підкорює мережу: схожість лякає (відео)

Понеділок 30 червня 2025 08:19
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"Клон" Брітні Спірс підкорює мережу: схожість лякає (відео) Брітні Спірс (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

В мережі знайшли дівчину, яка неймовірно схожа на Брітні Спірс. Блогерку вже назвали "клоном" співачки, а її відео збирають сотні тисяч переглядів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на профіль "двійника" Спірс в Instagram.

Як виглядає "клон" Брітні

Так, дівчині 21 рік, її звуть Мія Маркуцці. Молода аргентинка активно веде соцмережі, але справжня увага юзерів прийшла до неї завдяки схожості зі Спірс.

У мережі знайшли "двійника" Брітні Спірс (фото: instagram.com/miamimimiu)

На відео Мія танцює під треки співачки, відтворює її культові образи та навіть сцени з кліпів.

Дівчина з дитинства займається співом, а тому вона вражає не лише танцям, а й неймовірним голосом. Вона навіть записувала кавери та публікувала їх на YouTube.

Схожість Мії з Брітні важко не помітити. І тому юзери швидко почали писати, що саме вона має зіграти головну роль в фільмі про співачку. Як відомо, Universal Pictures планує створити байопік про Спірс за її мемуарами.

І виявилося, що це може здійснитися. Спочатку Мія казала, що була б не проти знятися в фільмі про Брітні. А нині вона постить все більше натяків на те, що може отримати цю роль.

Мія - донька відомого аргентинського видавця Фернана Саг’є, який очолює газету La Nación, та дизайнерки прикрас Памели Маркуцці. В одному з інтерв’ю дівчина зізналася, що головне для неї - бути собою.

Свої знання вона здобувала в одній із найпрестижніших мистецьких шкіл світу - Tisch School of the Arts при Нью-Йоркському університеті. Там же почала активно працювати моделлю, підписавши контракт з популярним модельним агентством. Тож, роль в байопіку не просто прославить Мію, а й стане логічним кроком для розвитку її кар'єри.

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