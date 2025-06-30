"Клон" Бритни Спирс покоряет сеть: сходство пугает (видео)

В сети нашли девушку, которая невероятно похожа на Бритни Спирс. Блогершу уже назвали "клоном" певицы, а ее видео собирают сотни тысяч просмотров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профиль "двойника" Спирс в Instagram .

Как выглядит "клон" Бритни

Так, девушке 21 год, ее зовут Мия Маркуцци. Молодая аргентинка активно ведет соцсети, но настоящее внимание юзеров пришло к ней благодаря сходству со Спирс.

В сети нашли "двойника" Бритни Спирс (фото: instagram.com/miamimimiu)

На видео Мия танцует под треки певицы, воспроизводит ее культовые образы и даже сцены из клипов.

Девушка с детства занимается пением, а потому она поражает не только танцами, но и невероятным голосом. Она даже записывала каверы и публиковала их на YouTube.

Сходство Мии с Бритни трудно не заметить. И поэтому пользователи быстро начали писать, что именно она должна сыграть главную роль в фильме о певице. Как известно, Universal Pictures планирует создать байопик о Спирс по ее мемуарам.

И оказалось, что это может осуществиться. Сначала Мия говорила, что была бы не против сняться в фильме о Бритни. А сейчас она постит все больше намеков на то, что может получить эту роль.

Мия - дочь известного аргентинского издателя Фернана Сагье, который возглавляет газету La Nación, и дизайнера украшений Памелы Маркуцци. В одном из интервью девушка призналась, что главное для нее - быть собой.

Свои знания она получала в одной из самых престижных художественных школ мира - Tisch School of the Arts при Нью-Йоркском университете. Там же начала активно работать моделью, подписав контракт с популярным модельным агентством. Поэтому, роль в байопике не просто прославит Мию, но и станет логичным шагом для развития ее карьеры.