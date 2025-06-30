"Клон" Брітні Спірс підкорює мережу: схожість лякає (відео)

Як виглядає "клон" Брітні

Так, дівчині 21 рік, її звуть Мія Маркуцці. Молода аргентинка активно веде соцмережі, але справжня увага юзерів прийшла до неї завдяки схожості зі Спірс.

У мережі знайшли "двійника" Брітні Спірс (фото: instagram.com/miamimimiu)

На відео Мія танцює під треки співачки, відтворює її культові образи та навіть сцени з кліпів.

Дівчина з дитинства займається співом, а тому вона вражає не лише танцям, а й неймовірним голосом. Вона навіть записувала кавери та публікувала їх на YouTube.

Схожість Мії з Брітні важко не помітити. І тому юзери швидко почали писати, що саме вона має зіграти головну роль в фільмі про співачку. Як відомо, Universal Pictures планує створити байопік про Спірс за її мемуарами.

І виявилося, що це може здійснитися. Спочатку Мія казала, що була б не проти знятися в фільмі про Брітні. А нині вона постить все більше натяків на те, що може отримати цю роль.

Мія - донька відомого аргентинського видавця Фернана Саг’є, який очолює газету La Nación, та дизайнерки прикрас Памели Маркуцці. В одному з інтерв’ю дівчина зізналася, що головне для неї - бути собою.

Свої знання вона здобувала в одній із найпрестижніших мистецьких шкіл світу - Tisch School of the Arts при Нью-Йоркському університеті. Там же почала активно працювати моделлю, підписавши контракт з популярним модельним агентством. Тож, роль в байопіку не просто прославить Мію, а й стане логічним кроком для розвитку її кар'єри.