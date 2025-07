Кохання з гірким післясмаком: 4 зірки, які пошкодували про шлюб

Бритні Спірс

Американська поп-ікона 2000-х Бритні Спірс, відома хітами "Baby One More Time", "Gimme More" та "Toxic", пройшла через безліч випробувань - від гучних скандалів, які підірвали її психічне здоров’я, до контролю батька через опіку.

Особисте життя у неї теж не було гладким.

Брітні запам’яталась коротким шлюбом із дитячим другом Джейсоном, який тривав усього 55 годин.

Вона сама зізналася, що це була дурна помилка, але їй хотілося відчути, що означає бути заміжньою.

Брітні Спірс (фото: Getty Images)

Другим чоловіком став танцюрист Кевін Федерлайн - на перший погляд, їхній шлюб починався спокійно.

Проте пара уклала дивний шлюбний контракт: у разі розлучення Брітні мала виплатити гроші за кожен спільний рік.

Певний час вона боготворила Кевіна, навіть майже скасувала тур, щоб зосередитися на материнстві.

Однак він почав її зраджувати, і це призвело до розлучення, яке підірвало здоров’я Спірс і змусило її потрапити до психіатричної клініки.

Після цього її визнали недієздатною, а опікуном став батько, який, за словами багатьох, використовував її популярність у власних цілях.

Лише у 2021 році Брітні звільнилася від опіки батька і почала піклуватися про себе.

Згодом вона вийшла заміж за Сема Асгарі, але через кілька років і цей шлюб розпався.

Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: Getty Images)

Демі Мур

Акторка з Нью-Мексико починала кар’єру в 80-х із другорядних ролей, але згодом зіграла у таких хітах, як "Привид", "Непристойна пропозиція", "Стриптиз" і "Солдат Джейн".

Демі тричі виходила заміж, але кожен шлюб закінчився розлученням. Першим чоловіком був музикант Фредді Мур, але шлюб швидко розпався, а Демі зізналася, що сама зрадила.

Другим став відомий актор Брюс Вілліс, з яким у неї є діти. Пара здавалася ідеальною, але у 1998 році вони розійшлися, офіційно розлучившись лише через два роки.

Демі Мір з доньками і Брюсом Віллісом (фото: instagram.com/demimoore)

Останній шлюб був з актором Ештоном Кутчером. Вони намагалися завести дитину, але перша вагітність обірвалася на шостому місяці, що стало для Демі справжнім ударом.

Вона почала багато пити, звинувачуючи себе у втраті. Тим часом Ештон почав їй зраджувати, але вона намагалася це ігнорувати. У 2011 році вони офіційно розлучилися.

Після цього у Демі почалися проблеми: вона майже перестала зніматися, шукаючи усамітнення.

У ЗМІ з’явилися повідомлення про її боротьбу з алкоголем і легкими наркотиками. Діти вимагали від неї пройти реабілітацію, що вона й зробила.

Зараз акторка має чудовий вигляд, займається танцями і насолоджується компанією своїх собак.

Майлі Сайрус

Майлі - нестандартна зірка музики та кіно, яка бореться за власне творче бачення і руйнує чоловічі стереотипи.

Першу славу їй приніс серіал і фільм "Остання пісня", де вона познайомилася з майбутнім чоловіком, актором Ліамом Хемсвортом.

Їхні стосунки спочатку здавалися ідеальними, але Майлі прагнула змін і кар’єрних експериментів, до яких Ліам не був готовий.

Пара розлучилася, а потім у 2018 році таємно одружилася, шокувавши фанів. Проте шлюб тривав лише сім місяців.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт (фото: instagram.com/liamhemsworth)

Кілька років тому вийшла її пісня "Flowers", яка за тиждень побила рекорд Spotify. Фанати вбачають у текстах і кліпі натяки на стосунки з Ліамом, до того ж реліз збігся із його днем народження.

У мережі ширяться чутки про численні зради Ліама, але Майлі поки не коментує. Причини розлучення лишаються загадкою, але відомо - це сильно поранило співачку.

Зараз Майлі доводить, що може сама купити собі квіти, написати своє ім’я на піску і йти танцювати, тримаючи себе за руку.

Шакіра

Колумбійська співачка, танцівниця і модель познайомилася з футболістом Жераром Піке у 2010 році на зйомках кліпу "Waka Waka".

Вона майже пожертвувала кар’єрою, переїхала до Барселони і народила двох синів. Офіційно пара не одружилася, але прожила разом багато років.

Шакіра називала Піке ідеальним батьком, але, очевидно, не коханим чоловіком. У 2022 році вона викрила його у новій зраді та вигнала з дому.

Шакіра і Жерар Піке (фото: instagram.com/shakira)

Розрив був болючим - того ж року співачка випустила кліп, де зображена з діркою в грудях і серцем у руці.

Колишні досі не можуть відпустити одне одного і продовжують вирішувати свої стосунки на відстані.