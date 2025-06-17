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Коли і де попрощаються з Юрієм Феліпенком: з'явилися подробиці

Вівторок 17 червня 2025 12:10
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Коли і де попрощаються з Юрієм Феліпенком: з'явилися подробиці Юрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Прощання з українським актором Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті 15 червня, пройде у Києві. Дружина загиблого героя повідомила, коли й де саме відбудеться церемонія, на яку зможуть прийти всі охочі вшанувати його пам’ять.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої шоу "Ебаут" Катерини Мотрич.

Прощання з Юрієм Феліпенком відбудеться у четвер, 19 червня. Об 11:00 усі, хто знав його особисто, зможуть попрощатися з актором у Театрі на Подолі.

Пізніше, о 13:30, у Михайлівському соборі відбудеться церемонія прощання для всіх, хто хоче віддати шану захиснику й артисту, що загинув, боронячи Україну.

"Я дуже прошу вас прийти. Для Юри це мало б велике значення. Для мене - стало б втіхою", - написала його дружина.

Коли і де попрощаються з Юрієм Феліпенком: з'явилися подробиці

Що відомо про Юлія Феліпенка

Юрій Феліпенко не просто грав ролі - він жив мистецтвом і водночас був глибоко свідомим громадянином.

У квітні 2024 року добровільно вступив до лав ЗСУ та став бійцем батальйону ударних БпАК "Ахіллес" у складі 92-ї штурмової бригади.

Цей підрозділ спеціалізується на використанні дронів-камікадзе.

Коли і де попрощаються з Юрієм Феліпенком: з'явилися подробиціЮрій Феліпенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

Обличчя Філіпенка було знайоме глядачам завдяки ролям у серіалах "Свати", "Окуповані", "Обіцянка Богу", "Колір пристрасті".

Його кар'єра йшла вгору, і, якби не війна, попереду було ще багато гучних прем’єр.

Друзі Юрія згадують його як добру і чуйно налаштовану людину. Він ніколи не стояв осторонь - відгукувався на прохання, допомагав, волонтерив і підтримував військових ще задовго до того, як сам опинився на передовій.

Юрія не стало 15 червня 2025 року. Обставини загибелі поки не розголошуються

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