ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Когда и где попрощаются с Юрием Фелипенко: появились подробности

Вторник 17 июня 2025 12:10
UA EN RU
Когда и где попрощаются с Юрием Фелипенко: появились подробности Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Прощание с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте 15 июня, пройдет в Киеве. Жена погибшего героя сообщила, когда и где именно состоится церемония, на которую смогут прийти все желающие почтить его память.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей шоу "Ебаут" Екатерины Мотрич.

Прощание с Юрием Фелипенко состоится в четверг, 19 июня. В 11:00 все, кто знал его лично, смогут попрощаться с актером в Театре на Подоле.

Позже, в 13:30, в Михайловском соборе состоится церемония прощания для всех, кто хочет отдать дань уважения защитнику и артисту, погибшему, защищая Украину.

"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением", - написала его жена.

Когда и где попрощаются с Юрием Фелипенко: появились подробности

Что известно о Юлии Фелипенко

Юрий Фелипенко не просто играл роли - он жил искусством и одновременно был глубоко сознательным гражданином.

В апреле 2024 года добровольно вступил в ряды ВСУ и стал бойцом батальона ударных БпАК "Ахиллес" в составе 92-й штурмовой бригады.

Это подразделение специализируется на использовании дронов-камикадзе.

Когда и где попрощаются с Юрием Фелипенко: появились подробностиЮрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

Лицо Филипенко было знакомо зрителям благодаря ролям в сериалах "Сваты", "Окуповані", "Обіцянка Богу", "Колір пристрасті".

Его карьера шла вверх, и, если бы не война, впереди было еще много громких премьер.

Друзья Юрия вспоминают его как доброго и чутко настроенного человека. Он никогда не стоял в стороне - откликался на просьбы, помогал, волонтерил и поддерживал военных еще задолго до того, как сам оказался на передовой.

Юрия не стало 15 июня 2025 года. Обстоятельства гибели пока не разглашаются

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Война в Украине Звезды шоу-бизнеса Актеры
Жизнь
Работа на лето: ТОП-5 вакансий для студентов с высокими зарплатами
Работа на лето: ТОП-5 вакансий для студентов с высокими зарплатами