Когда и где попрощаются с Юрием Фелипенко: появились подробности

Прощание с украинским актером Юрием Фелипенко, который погиб на фронте 15 июня, пройдет в Киеве. Жена погибшего героя сообщила, когда и где именно состоится церемония, на которую смогут прийти все желающие почтить его память.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram ведущей шоу "Ебаут" Екатерины Мотрич.

Прощание с Юрием Фелипенко состоится в четверг, 19 июня. В 11:00 все, кто знал его лично, смогут попрощаться с актером в Театре на Подоле.

Позже, в 13:30, в Михайловском соборе состоится церемония прощания для всех, кто хочет отдать дань уважения защитнику и артисту, погибшему, защищая Украину.

"Я очень прошу вас прийти. Для Юры это имело бы большое значение. Для меня - стало бы утешением", - написала его жена.

Что известно о Юлии Фелипенко

Юрий Фелипенко не просто играл роли - он жил искусством и одновременно был глубоко сознательным гражданином.

В апреле 2024 года добровольно вступил в ряды ВСУ и стал бойцом батальона ударных БпАК "Ахиллес" в составе 92-й штурмовой бригады.

Это подразделение специализируется на использовании дронов-камикадзе.

Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)

Лицо Филипенко было знакомо зрителям благодаря ролям в сериалах "Сваты", "Окуповані", "Обіцянка Богу", "Колір пристрасті".

Его карьера шла вверх, и, если бы не война, впереди было еще много громких премьер.

Друзья Юрия вспоминают его как доброго и чутко настроенного человека. Он никогда не стоял в стороне - откликался на просьбы, помогал, волонтерил и поддерживал военных еще задолго до того, как сам оказался на передовой.

Юрия не стало 15 июня 2025 года. Обстоятельства гибели пока не разглашаются