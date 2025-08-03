"Костя не дает согласия". Жена любовника Алхим сделала заявление о разводе

Жена бизнесмена Константина Валеулина впервые решилась на откровенность после того, как блогерша Анна Алхим публично призналась в романе с ее мужем и фактически "слила" его в сеть.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Дарьи для YouTube-канала KATE ON HEELS.

Так, со слов Дарьи, она находится в сложном этапе личной жизни.

"Костя не дает развод. Он каждый день пишет, спрашивает, как мое настроение. Возможно, это его способ спасти наш брак. Я не знаю, что из этого получится", - говорит женщина.

Она также откровенно поделилась, как узнала об измене мужа и что чувствовала в тот момент.

"Сначала у меня было ощущение, что я не чувствую ничего. Просто шок, ужас. Но потом просыпается такая ярость - не разрушительная, а здоровая. Та, которая не дает обидеть себя, даже если рядом почти нет поддержки. Та, которая заставляет подняться, собраться и дать отпор ситуации", - рассказала Валеулина.

Дарья Валеулина (фото: instagram.com/dk_lv)

"Может, я даже приближаюсь к тому состоянию, когда хочется поблагодарить такой опыт. Потому что все в жизни дается по твоей силе. Надо отойти и увидеть ситуацию со стороны", - добавила Дарья.

Женщина также призналась, что решила взять паузу в отношениях - поехала в США, чтобы пройти ретрит, пройти психологические сеансы и "перезагрузить" себя.

"Мне нужна была пауза. Я поехала в Штаты на месяц. Мы провели несколько сеансов и я пытаюсь понять, хочу ли я быть в этих отношениях или нет", - пояснила она.

Жена уже экс-любовника Алхим обратилась к женщинам, которые сталкивались с изменой, и призвала делиться своими историями, чтобы поддержать друг друга.

"Если вы проходили через похожий путь - напишите комментарий. Очень много таких женщин. Мы делаем это для того, чтобы это стало подсказкой для тех, кто сейчас в затруднительном положении", - сказала она.

С чего все началось

Блогер Анна Алхим весной этого года призналась, что в течение двух лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.

Им оказался соучредитель AES Group и бывший глава наблюдательного совета ФК "Металлист 1925" Константин Валеулин.

По словам Анны, чувства были настолько глубокими, что впервые в жизни она мечтала, чтобы муж оставил семью ради нее.

Они проводили вместе большую часть времени, однако, как утверждает блогер, Валеулин так и не решился на развод.

Анна Алхим и Константин Валеулин (фото: instagram.com/alkhim.an)

В конце концов Алхим решила завершить эти отношения, признавшись, что "устала".

Лишь после разрыва она опубликовала их совместные фото, объяснив это желанием "расставить точки над і".

Анна также отметила, что усвоила из этой ситуации важный жизненный урок.

Анна Алхим и Константин Валеулин (фото: instagram.com/alkhim.an)

Дарья Валеулина, официальная жена бизнесмена, прокомментировала поступок блогера, заявив, что в публичном признании Алхим она видит "хайп и подлость".

По ее словам, эта история лишь спровоцировала волну лишней критики и скандалов вокруг ее семьи.