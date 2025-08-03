"Костя не дає згоди". Дружина коханця Алхім зробила заяву про розлучення

Дружина бізнесмена Костянтина Валеуліна вперше зважилася на відвертість після того, як блогерка Анна Алхім публічно зізналася у романі з її чоловіком і фактично "злила" його в мережу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Дар'ї для YouTube-каналу KATE ON HEELS.
Так, зі слів Дар'ї, вона перебуває в складному етапі особистого життя.
"Костя не дає розлучення. Він щодня пише, питає, як мій настрій. Можливо, це його спосіб врятувати наш шлюб. Я не знаю, що з цього вийде", - каже жінка.
Вона також відверто поділилася, як дізналася про зраду чоловіка і що відчувала в той момент.
"Спочатку у мене було відчуття, що я не відчуваю нічого. Просто шок, жах. Але потім прокидається така лють - не руйнівна, а здорова. Та, яка не дає образити себе, навіть якщо поряд майже немає підтримки. Та, яка змушує піднятися, зібратися і дати відсіч ситуації", - розповіла Валеуліна.
"Може, я навіть наближаюсь до того стану, коли хочеться подякувати такому досвіду. Бо все в житті дається по твоїй силі. Треба відійти й побачити ситуацію зі сторони", - додала Дар’я.
Жінка також зізналася, що вирішила взяти паузу у стосунках - поїхала до США, аби пройти ретрит, пройти психологічні сеанси та "перезавантажити" себе.
"Мені потрібна була пауза. Я поїхала в Штати на місяць. Ми провели декілька сеансів і я намагаюся зрозуміти, чи хочу я бути у цих стосунках, чи ні", - пояснила вона.
Дружина вже екс-коханця Алхім звернулася до жінок, які зіштовхувалися зі зрадою, і закликала ділитися своїми історіями, аби підтримати одна одну.
"Якщо ви проходили через схожий шлях - напишіть коментар. Дуже багато таких жінок. Ми робимо це для того, щоб це стало підказкою для тих, хто зараз у скрутному становищі", - сказала вона.
Блогерка Анна Алхім навесні цього року зізналася, що протягом двох років перебувала у стосунках з одруженим чоловіком.
Ним виявився співзасновник AES Group і колишній голова наглядової ради ФК "Металіст 1925" Костянтин Валеулін.
За словами Анни, почуття були настільки глибокими, що вперше в житті вона мріяла, аби чоловік залишив родину заради неї.
Вони проводили разом більшість часу, однак, як стверджує блогерка, Валеулін так і не наважився на розлучення.
Зрештою Алхім вирішила завершити ці стосунки, зізнавшись, що "втомилася".
Лише після розриву вона опублікувала їхні спільні фото, пояснивши це бажанням "розставити крапки над і".
Анна також зазначила, що засвоїла з цієї ситуації важливий життєвий урок.
Дар’я Валеуліна, офіційна дружина бізнесмена, прокоментувала вчинок блогерки, заявивши, що у публічному зізнанні Алхім вона вбачає "хайп і підлість".
За її словами, ця історія лише спровокувала хвилю зайвої критики та скандалів довкола її родини.
Вас може зацікавити: