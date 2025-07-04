Куди зникла зірка шоу "Шанс" і "Голос країни" Міла Нітіч: чим займається і як виглядає

Міла Нітіч підкорила глядачів у проєктах "Шанс" і "Голос країни" та здавалася майбутньою суперзіркою. Але згодом співачка зникла з медійного поля.

Що відбувається в житті Міли зараз, чим вона займається та чому вирішила почати все з чистого аркуша - співачка відверто розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

Біографія Міли Нітіч

Міла Нітіч родом із селища Стара Синява на Хмельниччині. Її дитинство минало в атмосфері економіки й творчості: мама - економіст, тато - музикант і режисер.

Саме він і бабуся передали їй любов до пісні, яка з часом стала її покликанням.

Уже з 8 років Людмила (так насправді звати співачку) почала займатися музикою професійно - відвідувала музичну школу, мріяла про велику сцену.

І перший крок до неї зробила у 2008-му, коли вийшла співати просто неба у "Караоке на майдані".

Виступ виявився вдалим - вона перемогла, і це стало її квитком у шоу "Шанс", де Нітіч не просто дійшла до фіналу, а отримала визнання як володарка найкращого жіночого вокалу за всю історію проєкту.

Міла вражала публіку виконанням пісень різними мовами - українською, російською, англійською, французькою, італійською.

І не зупинилася на досягнутому: вже влітку 2009 року спробувала свої сили на міжнародному конкурсі "Нова хвиля" в Юрмалі.

Там вона посіла сьоме місце, розділивши його з гуртом "Пара Нормальних", а Алла Пугачова особисто вручила їй грошову премію в розмірі 50 тисяч доларів.

Протягом наступних 10 років Міла співпрацювала з відомим продюсером Володимиром Бебешком.

Разом вони пройшли значну частину її кар’єрного шляху, але згодом розійшлися - артистка вирішила йти власним шляхом.

У 2021 році Нітіч знову вийшла на велику сцену - цього разу у шоу "Голос країни".

На сліпих прослуховуваннях вона виконала пісню "Malade", яка зворушила глядачів, але, на жаль, до півфіналу їй пройти не вдалося.

Чим зараз займається співачка

Як зізналася зірка у коментарі РБК-Україна, наразі вона перебуває у режимі повного творчого перезапуску.

Артистка каже, що довго була пауза у роботі, і пов’язано це передусім із фінансовими складнощами.

"Було пов'язано з фінансовою складовою, оскільки, ви самі знаєте, артистам дуже важливо фінансувати свої проєкти і вкладати в себе. Вимушено інвестувати все, бо це дуже необхідно. А в нашій країні це надзвичайно важко", - зізналася співачка.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Зараз же ситуація стабілізувалась, і Міла вирішила розпочати новий етап у кар’єрі. Вона готує масштабний творчий перезапуск.

"Я хочу зробити перезапуск проєкту, ребрендинг. Але мені хочеться залишити ту душу, красиву і крутий вокал, але вже з іншим музичним матеріалом", - пояснила вона.

Перші кроки вже зроблено. За словами Нітіч, буквально нещодавно вона провела одну з наймасштабніших фотосесій у своєму житті.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

"Я зібрала команду, з якою працювала раніше окремо, а тепер зібрала всіх разом - і це найкращі, з ким я коли-небудь працювала", - розповіла артистка.

Попереду - реліз першої пісні в межах нового етапу. Співачка мріє презентувати її до свого 35-річчя.

"Я планую зробити реліз цієї пісні до мого дня народження. Вона для мене знакова. Я раніше навіть не планувала її записувати, але зʼявилася потрібна людина в потрібний час - і ми народили цю пісню заново", - поділилася Міла.

Що в особистому житті Міли Нітіч

Про особисте Міла говорить неохоче й дуже стримано. Зізнається, що в минулому мала непрості стосунки, які залишили слід, але стали і джерелом важливих уроків.

Наразі вона зосереджена на собі, своєму внутрішньому балансі та творчому розвитку.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

"Зараз мій фокус - це я і мій проєкт. Особисте життя - якщо має бути, воно зʼявиться у свій час", - зазначила виконавиця.