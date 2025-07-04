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Куда исчезла звезда шоу "Шанс" и "Голос країни" Мила Нитич: чем занимается и как выглядит

Пятница 04 июля 2025 08:00
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Куда исчезла звезда шоу "Шанс" и "Голос країни" Мила Нитич: чем занимается и как выглядит Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Мила Нитич покорила зрителей в проектах "Шанс" и "Голос країни" и казалась будущей суперзвездой. Но впоследствии певица исчезла из медийного поля.

Что происходит в жизни Милы сейчас, чем она занимается и почему решила начать все с чистого листа - певица откровенно рассказала в интервью РБК-Украина.

Биография Милы Нитич

Мила Нитич родом из поселка Старая Синява в Хмельницкой области. Ее детство прошло в атмосфере экономики и творчества: мама - экономист, папа - музыкант и режиссер.

Именно он и бабушка передали ей любовь к песне, которая со временем стала ее призванием.

Уже с 8 лет Людмила (так на самом деле зовут певицу) начала заниматься музыкой профессионально - посещала музыкальную школу, мечтала о большой сцене.

И первый шаг к ней сделала в 2008-м, когда вышла петь под открытым небом в "Караоке на майдане".

Выступление оказалось удачным - она победила, и это стало ее билетом в шоу "Шанс", где Нитич не просто дошла до финала, а получила признание как обладательница лучшего женского вокала за всю историю проекта.

Мила поражала публику исполнением песен на разных языках - украинском, русском, английском, французском, итальянском.

И не остановилась на достигнутом: уже летом 2009 года попробовала свои силы на международном конкурсе "Новая волна" в Юрмале.

Там она заняла седьмое место, разделив его с группой "Пара Нормальных", а Алла Пугачева лично вручила ей денежную премию в размере 50 тысяч долларов.

В течение следующих 10 лет Мила сотрудничала с известным продюсером Владимиром Бебешко.

Вместе они прошли значительную часть ее карьерного пути, но впоследствии разошлись - артистка решила идти собственным путем.

В 2021 году Нитич снова вышла на большую сцену - на этот раз в шоу "Голос страны".

На слепых прослушиваниях она исполнила песню "Malade", которая растрогала зрителей, но, к сожалению, в полуфинал ей пройти не удалось.

Чем сейчас занимается певица

Как призналась звезда в комментарии РБК-Украина, сейчас она находится в режиме полного творческого перезапуска.

Артистка говорит, что долго была пауза в работе, и связано это прежде всего с финансовыми сложностями.

"Было связано с финансовой составляющей, поскольку, вы сами знаете, артистам очень важно финансировать свои проекты и вкладывать в себя. Вынужденно инвестировать все, потому что это очень необходимо. А в нашей стране это чрезвычайно трудно", - призналась певица.

Куда исчезла звезда шоу &quot;Шанс&quot; и &quot;Голос країни&quot; Мила Нитич: чем занимается и как выглядитМила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

Сейчас же ситуация стабилизировалась, и Мила решила начать новый этап в карьере. Она готовит масштабный творческий перезапуск.

"Я хочу сделать перезапуск проекта, ребрендинг. Но мне хочется оставить ту душу, красивую и крутой вокал, но уже с другим музыкальным материалом", - пояснила она.

Первые шаги уже сделаны. По словам Нитич, буквально недавно она провела одну из самых масштабных фотосессий в своей жизни.

Куда исчезла звезда шоу &quot;Шанс&quot; и &quot;Голос країни&quot; Мила Нитич: чем занимается и как выглядитМила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

"Я собрала команду, с которой работала раньше по отдельности, а теперь собрала всех вместе - и это лучшие, с кем я когда-либо работала", - рассказала артистка.

Впереди - релиз первой песни в рамках нового этапа. Певица мечтает презентовать ее к своему 35-летию.

"Я планирую сделать релиз этой песни к моему дню рождения. Она для меня знаковая. Я раньше даже не планировала ее записывать, но появился нужный человек в нужное время - и мы родили эту песню заново", - поделилась Мила.

Что в личной жизни Милы Нитич

О личном Мила говорит неохотно и очень сдержанно. Признается, что в прошлом имела непростые отношения, которые оставили след, но стали и источником важных уроков.

Сейчас она сосредоточена на себе, своем внутреннем балансе и творческом развитии.

Мила Нитич (фото: instagram.com/mila_nitich_official)

"Сейчас мой фокус - это я и мой проект. Личная жизнь - если должна быть, она появится в свое время", - отметила исполнительница.

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