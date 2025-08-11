Кума Козловського розірвала з ним співпрацю і назвала причину: "Домовлялись бути чесними"

Чому Козловський та Юла припинили співпрацю

Зі слів дружини Анатоліча, їхні з Віталієм професійні шляхи розходяться через різне бачення майбутньої стратегії розвитку артиста.

"Скажу чесно: у нас не збігаються погляди на стратегічне бачення артиста - і це нормально. Ми дві творчі особистості: у мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія - своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста 2025 року, а може, і взагалі за всі роки", - заявила Юла.

Попри завершення робочих відносин, вона підкреслила, що й надалі підтримуватиме зв’язок із Козловським.

Після народження його сина Оскара Юла стала хрещеною мамою хлопчика, тож вважає, що їхні стосунки залишаться родинними.

Юла з Віталієм Козловським та його дружиною (фото: instagram.com/yulattt)

Вона також готова за потреби надавати артисту поради та консультації.

"Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію, адже я - хрещена мама його сина, і наші зв’язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця - це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар", - пояснила піарниця.

Юла з похресником (фото: instagram.com/yulattt)

Сам співак поки що не прокоментував припинення співпраці з Yula Company.

Співпраця між Юлою та Козловським стартувала у 2024 році.

Тоді вони випустили українську адаптацію пісні "Пінаколада", реліз якої відбувся після того, як виконавець погасив фінансові зобов’язання перед своїм експродюсером Ігорем Кондратюком.