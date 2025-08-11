Кума Козловського розірвала з ним співпрацю і назвала причину: "Домовлялись бути чесними"

Українська топпіарниця Юла оголосила про завершення співпраці зі співаком Віталієм Козловським, з яким понад рік працювала над перезапуском його кар’єри.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар куми виконавця для МУЗВАР.
Зі слів дружини Анатоліча, їхні з Віталієм професійні шляхи розходяться через різне бачення майбутньої стратегії розвитку артиста.
"Скажу чесно: у нас не збігаються погляди на стратегічне бачення артиста - і це нормально. Ми дві творчі особистості: у мене своє бачення як спеціаліста, у Віталія - своє. Ми не змогли знайти майбутній спільний творчий шлях, але нам вдалося разом голосно перезапустити проєкт і зробити найяскравішу появу артиста 2025 року, а може, і взагалі за всі роки", - заявила Юла.
Попри завершення робочих відносин, вона підкреслила, що й надалі підтримуватиме зв’язок із Козловським.
Після народження його сина Оскара Юла стала хрещеною мамою хлопчика, тож вважає, що їхні стосунки залишаться родинними.
Вона також готова за потреби надавати артисту поради та консультації.
"Я завжди відкрита та готова допомогти, коли це буде потрібно Віталію, адже я - хрещена мама його сина, і наші зв’язки назавжди залишаться родинними. Ми ставимося один до одного з великою повагою, і я завжди готова до консультацій та порад. На березі ми домовлялись бути чесними один перед одним. Я не хочу, аби робота нас не зближала, а віддаляла. Але наша співпраця - це на все життя, бо у нас є наш маленький Оскар", - пояснила піарниця.
Сам співак поки що не прокоментував припинення співпраці з Yula Company.
Співпраця між Юлою та Козловським стартувала у 2024 році.
Тоді вони випустили українську адаптацію пісні "Пінаколада", реліз якої відбувся після того, як виконавець погасив фінансові зобов’язання перед своїм експродюсером Ігорем Кондратюком.
