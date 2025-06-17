"Лабубу" за 250 тисяч: відома блогерка похизувалася розкішним подарунком (фото)
Блогерка Стася Макєєва отримала незвичайний подарунок. Їй привезли велетенську фігурку "Лабубу" з троянд.
Хто зробив такий презент та чому він коштує аж 250 тисяч гривень, розповідає РБК-Україна.
Макєєва похизувалася "Лабубу" за чверть мільйона
Так, блогерка показала незвичайний презент, який привезли до неї додому. На подвір'я Стасі занесли фігурку "Лабубу" з троянд. Вона була настільки великою та важкою, що її несли одразу декілька чоловіків.
Відомій блогерці подарували гігантського "Лабубу" (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
"Я просто в шоці від подарунка. Я реально такого не очікувала. Дякую. Такого "Лабубу" в Україні точно ще ніхто не робив. Це щось неймовірне - три тисячі троянд і висотою він два з половиною метри. Просто не можу повірити своїм очам", - написала Стася.
Виявилося, що такий подарунок зробила блогерка Настя Скальницька, у своїй квітковій студії. На створення цього "Лабубу" довелося витрати не лише три тисячі троянд, а ще й цілий день.
І коштує це "задоволення" недешево. Такого "Лабубу" Настя оцінила від 220 до 250 тисяч гривень.
Як реагує мережа
У коментарях під дописом Стасі думки юзерів розділилися. Хтось назвав "Лабубу" з троянд чудовим презентом, а хтось - марнотратством.
Тож, коментатори пишуть:
- "Найбезглуздіша іграшка, яка тільки може бути. Не зрозумію ніколи сенсу цього, мало того що страшна, так ще і сенсу немає ніякого певне її придумали будучи під якоюсь речовиною"
- "Трохи дитинство грає ще в тебе в крові"
- "От це точно рідкісний "Лабубу".
Що таке "Лабубу"
Labubu - популярна колекційна іграшка від китайського бренду Pop Mart, яка виглядає як фантазійна істота з великими очима, вушками та гострими зубами. Вона схожа на мікс між мультяшним звірятком і монстриком, а продається в "сліпих коробках", тобто заздалегідь неможливо дізнатися, яка саме фігурка всередині.
Бум на "Лабубу" почався після того, як з іграшкою з’явилася Ліса з BLACKPINK, а далі тренд підхопили інші інфлюенсери. Тепер ця іграшка не лише предмет колекціонування, а й модний аксесуар, який носять на сумках, рюкзаках, одязі та навіть у зачісках.
Скільки коштує Labubu
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звичайна фігурка: від 12 до 20 доларів
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рідкісні моделі: від 100 до 300 доларів
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ексклюзивні варіанти: до 7 тисяч доларів на аукціонах.
Зараз "Лабубу" вважається частиною глобального тренду на «"ивних, милих і трохи лячних" персонажів, які викликають емоцію і додають стилю.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: дописи та Stories Стасі Макєєвої та Насті Скальницької в Instagram.