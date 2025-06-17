"Лабубу" за 250 тисяч: відома блогерка похизувалася розкішним подарунком (фото)

Хто зробив такий презент та чому він коштує аж 250 тисяч гривень, розповідає РБК-Україна.

Макєєва похизувалася "Лабубу" за чверть мільйона

Так, блогерка показала незвичайний презент, який привезли до неї додому. На подвір'я Стасі занесли фігурку "Лабубу" з троянд. Вона була настільки великою та важкою, що її несли одразу декілька чоловіків.

Відомій блогерці подарували гігантського "Лабубу" (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

"Я просто в шоці від подарунка. Я реально такого не очікувала. Дякую. Такого "Лабубу" в Україні точно ще ніхто не робив. Це щось неймовірне - три тисячі троянд і висотою він два з половиною метри. Просто не можу повірити своїм очам", - написала Стася.

Виявилося, що такий подарунок зробила блогерка Настя Скальницька, у своїй квітковій студії. На створення цього "Лабубу" довелося витрати не лише три тисячі троянд, а ще й цілий день.

І коштує це "задоволення" недешево. Такого "Лабубу" Настя оцінила від 220 до 250 тисяч гривень.

Як реагує мережа

У коментарях під дописом Стасі думки юзерів розділилися. Хтось назвав "Лабубу" з троянд чудовим презентом, а хтось - марнотратством.

Тож, коментатори пишуть: