"Лабубу" за 250 тысяч: известная блогерша похвасталась роскошным подарком (фото)
Блогерша Стася Макеева получила необычный подарок. Ей привезли огромную фигурку "Лабубу" из роз.
Кто сделал такой презент и почему он стоит аж 250 тысяч гривен, рассказывает РБК-Украина.
Макеева похвасталась "Лабубу" за четверть миллиона
Так, блогерша показала необычный презент, который привезли к ней домой. Во двор Стаси занесли фигурку "Лабубу" из роз. Она была настолько большой и тяжелой, что ее несли сразу несколько мужчин.
Известной блогерше подарили гигантского "Лабубу" (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
"Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Спасибо. Такого "Лабубу" в Украине точно еще никто не делал. Это что-то невероятное - три тысячи роз и высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам", - написала Стася.
Оказалось, что такой подарок сделала блогерша Настя Скальницкая, в своей цветочной студии. На создание этого "Лабубу" пришлось потратить не только три тысячи роз, а еще и целый день.
И стоит это "удовольствие" недешево. Такого "Лабубу" Настя оценила от 220 до 250 тысяч гривен.
Как реагирует сеть
В комментариях под постом Стаси мнения юзеров разделились. Кто-то назвал "Лабубу" из роз замечательным презентом, а кто-то - расточительством.
Поэтому, комментаторы пишут:
- "Самая нелепая игрушка, которая только может быть. Не пойму никогда смысла этого, мало того что страшная, так еще и смысла нет никакого определенно ее придумали будучи под каким-то веществом"
- "Немного детство играет еще у тебя в крови"
- "Вот это точно редкий "Лабубу".
Что такое "Лабубу"
Labubu - популярная коллекционная игрушка от китайского бренда Pop Mart, которая выглядит как фантазийное существо с большими глазами, ушками и острыми зубами. Она похожа на микс между мультяшным зверьком и монстриком, а продается в "слепых коробках", то есть заранее невозможно узнать, какая именно фигурка внутри.
Бум на "Лабубу" начался после того, как с игрушкой появилась Лиса из BLACKPINK, а дальше тренд подхватили другие инфлюенсеры. Теперь эта игрушка не только предмет коллекционирования, но и модный аксессуар, который носят на сумках, рюкзаках, одежде и даже в прическах.
Сколько стоит Labubu
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обычная фигурка: от 12 до 20 долларов
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редкие модели: от 100 до 300 долларов
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эксклюзивные варианты: до 7 тысяч долларов на аукционах.
Сейчас "Лабубу" считается частью глобального тренда на "милых, милых и немного пугающих" персонажей, которые вызывают эмоцию и добавляют стиля.
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При создании материала были использованы источники: сообщения и Stories Стаси Макеевой и Насти Скальницкой в Instagram.