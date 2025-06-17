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"Лабубу" за 250 тысяч: известная блогерша похвасталась роскошным подарком (фото)

Вторник 17 июня 2025 08:32
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"Лабубу" за 250 тысяч: известная блогерша похвасталась роскошным подарком (фото) Стася Макеева (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша Стася Макеева получила необычный подарок. Ей привезли огромную фигурку "Лабубу" из роз.

Кто сделал такой презент и почему он стоит аж 250 тысяч гривен, рассказывает РБК-Украина.

Макеева похвасталась "Лабубу" за четверть миллиона

Так, блогерша показала необычный презент, который привезли к ней домой. Во двор Стаси занесли фигурку "Лабубу" из роз. Она была настолько большой и тяжелой, что ее несли сразу несколько мужчин.

&quot;Лабубу&quot; за 250 тысяч: известная блогерша похвасталась роскошным подарком (фото)Известной блогерше подарили гигантского "Лабубу" (фото: instagram.com/stasya_makeeva_)

"Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Спасибо. Такого "Лабубу" в Украине точно еще никто не делал. Это что-то невероятное - три тысячи роз и высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам", - написала Стася.

Оказалось, что такой подарок сделала блогерша Настя Скальницкая, в своей цветочной студии. На создание этого "Лабубу" пришлось потратить не только три тысячи роз, а еще и целый день.

И стоит это "удовольствие" недешево. Такого "Лабубу" Настя оценила от 220 до 250 тысяч гривен.

Как реагирует сеть

В комментариях под постом Стаси мнения юзеров разделились. Кто-то назвал "Лабубу" из роз замечательным презентом, а кто-то - расточительством.

Поэтому, комментаторы пишут:

  • "Самая нелепая игрушка, которая только может быть. Не пойму никогда смысла этого, мало того что страшная, так еще и смысла нет никакого определенно ее придумали будучи под каким-то веществом"
  • "Немного детство играет еще у тебя в крови"
  • "Вот это точно редкий "Лабубу".

Что такое "Лабубу"

Labubu - популярная коллекционная игрушка от китайского бренда Pop Mart, которая выглядит как фантазийное существо с большими глазами, ушками и острыми зубами. Она похожа на микс между мультяшным зверьком и монстриком, а продается в "слепых коробках", то есть заранее невозможно узнать, какая именно фигурка внутри.

Бум на "Лабубу" начался после того, как с игрушкой появилась Лиса из BLACKPINK, а дальше тренд подхватили другие инфлюенсеры. Теперь эта игрушка не только предмет коллекционирования, но и модный аксессуар, который носят на сумках, рюкзаках, одежде и даже в прическах.

Сколько стоит Labubu

  • обычная фигурка: от 12 до 20 долларов

  • редкие модели: от 100 до 300 долларов

  • эксклюзивные варианты: до 7 тысяч долларов на аукционах.

Сейчас "Лабубу" считается частью глобального тренда на "милых, милых и немного пугающих" персонажей, которые вызывают эмоцию и добавляют стиля.

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При создании материала были использованы источники: сообщения и Stories Стаси Макеевой и Насти Скальницкой в Instagram.

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