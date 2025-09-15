Ласточкін вийшов на зв'язок з фронту: несподіване відео на "Лізі Сміху"

Де зараз Ласточкін

Так, Ірина Сопонару, Кирило Ганін та Анастасія Машлятіна вийшли на сцену як команда "Волонтери". Разом з ними мав вийти і Ласточкін, але нині він служить.

Тому Ганін вирішив "зателефонувати" колезі. На екрани вивели відео з Ласточкіним.

Кирило спитав, чому Ігор не на сцені. У відповідь на це він промовив жарт.

"Був в "Лізі Сміху" - питали, чого не на фронті. Тепер на фронті і питаєте, чого не в "Лізі Сміху"? Ви нормальні?" - сказав Ласточкін.

Ігор Ласточкін зараз (скріншот)

Також Ігор зазначив, що нічого не готував до виступу команди, адже нині він займається іншим. Ласточкін показав, як його бригада "накидує" ворогу.

"Скажіть, розрив! Тільки попробуйте не сміятися там. Так, все, я пішов. В мене тут роботка є... А вам вдалого виступу", - сказав артист-військовий.

Потім він показав свого побратима. Ігор попросив його передати привіт "Лізі Сміху".

"Ліга сміху? Чому на фронті?" - відповів військовий.

Відомо, що Ласточкін служить у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр" на Донбасі. Він встав на захист Україну у лютому цього року.

