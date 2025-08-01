"Лечу зі сльозами". Алхім заявила, що покидає Україну і розкрила причину

Що Алхім розповіла про переїзд в Дубай

"Тепер ми будемо жити там. Не знаю, добре це чи погано, час покаже", - заявила вона.

За словами блогерки, усю рекламну діяльність вона також планує вести саме з закордону, куди переїздить разом із сином.

Ба більше, повертатися в Україну Алхім не збирається і попросила підписників не будувати здогадок щодо причин її переїзду.

"Рєбят, не придумуйте. Ніхто мене не виганяв. Жодна з ваших версій не правильна. Розкажу потім як-небудь", - заявила вона.

Як Алхім заявила про переїзд (скриншот)

Чому блогерка покидає Україну

Згодом у новому дописі вона пояснила, що на рішення остаточно залишити Київ вплинула безпекова ситуація в країні. Чергова російська атака змусила вкотре замислитися над переїздом.

"Після останнього прильоту в "Республіку", куди Вова ходить у школу, я видихнула, що ми були не в Києві. Бо кожен день, як лотерея, мені набрид. Не буде обстрілів - зі сльозами на очах повернусь додому, бо з такими ж сльозами я й лечу туди", - написала вона.

Водночас Анна наголосила, що все ще обожнює Київ.

"Краще Києва для мене місця нема! Не пишіть х*йню", - додала вона.

Алхім пояснила, чому не повернеться в Україну (скриншот)

Що відомо про Анну Алхім

Нагадаємо, вона - українська блогерка, яка народилася 6 жовтня 1991 року в місті Тернівка, Дніпропетровської області. Справжнє ім’я - Ганна Миколаївна Алхімова.

У 2017 році одружилася з бізнесменом Олександром Буряченком, від якого за рік народила сина Володимира. У 2019-му вони розлучилися. Причиною зокрема стали зради чоловіка.

Проте й сама блогерка оскандалилася стосунками з одруженим. Цього року вона ошелешила деталями про роман з підприємцем Костянтином Валеуліним, з яким була разом два роки.

Алхім постійно втрапляє в публічні скандали через свої висловлювання: то обізвала жителів заходу України, то танцювала під російську музику біля алеї загиблих воїнів, то вкотре зганьбилася ставленням до української мови.

Раніше ми писали, як Анна Алхім і Олена Мандзюк публічно обговорили свій скандал.