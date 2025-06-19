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"Легенди": Вакарчук з довгим волоссям знявся в кліпі BADstreet Boys, і це варто побачити (відео)

Четвер 19 червня 2025 12:58
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"Легенди": Вакарчук з довгим волоссям знявся в кліпі BADstreet Boys, і це варто побачити (відео) Святослав Вакарчук та BADstreet Boys (фото: instagram.com/atlasweekend)
Автор: Поліна Іваненко

Гурт BADstreet Boys, який вражає кліпами та "колабами", завдяки яким вдається збирати чималі суми на ЗСУ, представив нове відео. І цього разу разом з Вовою Дантесом, Василем Байдаком та іншими учасниками в кадрі з'явився Святослав Вакарчук у кумедній перуці.

Як повідомляє РБК-Україна, новий кліп BADstreet Boys з'явився на сторінці Atlas Festival в Instagram.

Вакарчук знявся разом з BADstreet Boys - це варто побачити

Так, учасники гурту, який виник на тлі повномасштабної війни РФ проти України для проведення креативних зборів, вирішили перетворити на "донатну" пісню "Океану Ельзи" - хіт "911".

Коміки та артисти співали про збір, а потім в кадрі з'явився Вакарчук. Він попросився до хлопців в машину, яка і стала головною "локацією" кліпу. До речі, саме цю автівку буде розіграно серед тих, хто "задонатить" понад 200 гривень. А ще один приз - шипшиновий чай.

&quot;Легенди&quot;: Вакарчук з довгим волоссям знявся в кліпі BADstreet Boys, і це варто побачити (відео)Вакарчук у кліпі BADstreet Boys (скріншот)

"Ми обʼєднали дві потужні стихії - "Badstreet Boys" і "Океан Ельзи". Рімейк легендарної пісні "911" звучить, як код допомоги. Неочікуваний фіт, який став голосом Збору №13 від Atlas Festival та Фонду "Повернись живим" на захист неба", - йдеться в описі до кліпу.

Переможця буде обрано 25 липня. Доєднатися до збору можна за лінком ("Конверт" в "Приваті). Гурт планує зібрати 100 мільйонів та зміцнити Сили Оборони, аби ворожих дронів ставало все менше.

Реакція мережі

Новий кліп вразив фанів. У коментарях вони пишуть:

  • "Легенди!"
  • "Зранку встав - відео подивився, донат зробив і день почався правильно! Дякую вам за креатив, ви найкращі!"
  • "Стільки неймовірних кадрів, які ж українці талановиті! Дякую"
  • "Легендарна легендарність"
  • Кліпом насолодилась, настрій піднято, день пройшов не марно".

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