"Легенди": Вакарчук з довгим волоссям знявся в кліпі BADstreet Boys, і це варто побачити (відео)
Гурт BADstreet Boys, який вражає кліпами та "колабами", завдяки яким вдається збирати чималі суми на ЗСУ, представив нове відео. І цього разу разом з Вовою Дантесом, Василем Байдаком та іншими учасниками в кадрі з'явився Святослав Вакарчук у кумедній перуці.
Як повідомляє РБК-Україна, новий кліп BADstreet Boys з'явився на сторінці Atlas Festival в Instagram.
Вакарчук знявся разом з BADstreet Boys - це варто побачити
Так, учасники гурту, який виник на тлі повномасштабної війни РФ проти України для проведення креативних зборів, вирішили перетворити на "донатну" пісню "Океану Ельзи" - хіт "911".
Коміки та артисти співали про збір, а потім в кадрі з'явився Вакарчук. Він попросився до хлопців в машину, яка і стала головною "локацією" кліпу. До речі, саме цю автівку буде розіграно серед тих, хто "задонатить" понад 200 гривень. А ще один приз - шипшиновий чай.
Вакарчук у кліпі BADstreet Boys (скріншот)
"Ми обʼєднали дві потужні стихії - "Badstreet Boys" і "Океан Ельзи". Рімейк легендарної пісні "911" звучить, як код допомоги. Неочікуваний фіт, який став голосом Збору №13 від Atlas Festival та Фонду "Повернись живим" на захист неба", - йдеться в описі до кліпу.
Переможця буде обрано 25 липня. Доєднатися до збору можна за лінком ("Конверт" в "Приваті). Гурт планує зібрати 100 мільйонів та зміцнити Сили Оборони, аби ворожих дронів ставало все менше.
Реакція мережі
Новий кліп вразив фанів. У коментарях вони пишуть:
- "Легенди!"
- "Зранку встав - відео подивився, донат зробив і день почався правильно! Дякую вам за креатив, ви найкращі!"
- "Стільки неймовірних кадрів, які ж українці талановиті! Дякую"
- "Легендарна легендарність"
- Кліпом насолодилась, настрій піднято, день пройшов не марно".
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