"Легенды": Вакарчук с длинными волосами снялся в клипе BADstreet Boys, и это стоит увидеть (видео)
Группа BADstreet Boys, которая поражает клипами и "коллабами", благодаря которым удается собирать немалые суммы на ВСУ, представила новое видео. И на этот раз вместе с Вовой Дантесом, Василием Байдаком и другими участниками в кадре появился Святослав Вакарчук в забавном парике.
Как сообщает РБК-Украина, новый клип BADstreet Boys появился на странице Atlas Festival в Instagram.
Вакарчук снялся вместе с BADstreet Boys - это стоит увидеть
Так, участники группы, которая возникла на фоне полномасштабной войны РФ против Украины для проведения креативных сборов, решили превратить в "донатную" песню "Океана Ельзи" - хит "911".
Комики и артисты пели о сборе, а потом в кадре появился Вакарчук. Он попросился к парням в машину, которая и стала главной "локацией" клипа. Кстати, именно это авто будет разыграно среди тех, кто "задонатит" более 200 гривен. А еще один приз - чай с шиповником.
Вакарчук в клипе BADstreet Boys (скриншот)
"Мы объединили две мощные стихии - "Badstreet Boys" и "Океан Ельзи". Римейк легендарной песни "911" звучит, как код помощи. Неожиданный фит, который стал голосом Сбора №13 от Atlas Festival и Фонда "Повернись живим" в защиту неба", - говорится в описании к клипу.
Победитель будет выбран 25 июля. Присоединиться к сбору можно по ссылке ("Конверт" в "Привате). Группа планирует собрать 100 миллионов и укрепить Силы Обороны, чтобы вражеских дронов становилось все меньше.
Реакция сети
Новый клип поразил фанов. В комментариях они пишут:
- "Легенды!"
- "Утром встал - видео посмотрел, донат сделал и день начался правильно! Спасибо вам за креатив, вы лучшие!"
- "Столько невероятных кадров, какие же украинцы талантливые! Спасибо"
- "Легендарная легендарность"
- Клипом насладилась, настроение поднято, день прошел не зря".
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