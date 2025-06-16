Леся Нікітюк підтвердила чутки про вагітність: перше фото з животиком

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підтвердила чутки про свою вагітність - зовсім скоро вона вперше стане мамою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну публікацію в Instagram зірки та видання klats.media.

"Ну добрий вечір. Новина, на яку, здається, чекали всі", - сказано в пості.

Телеведуча опублікувала кадр з фотосесії, на якому позує в напівпрозорій сукні з помітно кругленьким животиком.

Леся Нікітюк вперше стане мамою (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Як Нікітюк дізналася про вагітність

В інтерв'ю виданню телеведуча вперше розповіла, як дізналася про вагітність. Виявляється, це сталося під час зйомок фільму "Песики".

"Я зробила чотири тести поспіль і всі виявилися позитивними. А вже за кілька хвилин потрібно було виходити на знімальний майданчик. Камери напоготові, вся команда в очікуванні, а я з очима як у сови. Від несподіванки", - розповіла Нікітюк.

Також вона поділилася, що в неї не було токсикозу в перші місяці та гормональних стрибків.

Як відреагували в мережі

Фоловери Нікітюк тут же почали коментувати нову публікацію зірки. Одним із перших прокоментував новину її 29-річний бойфренд Дмитро Бабчук.

"Вау, це що моя жінка, яка вагітна первістком?" - з гумором зазначив він.

Інші користувачі мережі, знаменитості, а також друзі пари одразу ж почали вітати телеведучу і військового з майбутнім поповненням:

"Вітаю", - написала Раміна

"Ах ти ж! Знову не сказала! Жарт", - написала Даша Астаф'єва.

"Мої вітання, красуне! Легко пройти цей крутий і цікавий шлях", - зазначила співачка MamaRika

"Яка красуня. Вітаю", - долучилася до привітань акторка Наталка Денисенко

"Яка чудова новина. Вітаю!" - написала співачка Наталя Могилевська

"Ааааааа! Як круто! Вітаю!" - зазначила Джамала

"Чудова новина", - написала акторка Ольга Сумська

"Мої вітання, я так рада за тебе"

"Які гарні новини"

"Клас! Це ваша найкраща фігура"

"Нарешті"

"Коли пів країни радіють через чиюсь вагітність".

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк ніколи не була заміжня. Цього року телеведучій виповниться 38 років.

Довгий час про її особисте життя нічого не було відомо. Однак восени минулого року вона стала виставляти досить пікантні фото із загадковим чоловіком.

Пізніше вона розсекретила, що у неї роман із військовим Дмитром Бабчуком, який молодший на 9 років.

У січні 2025 року Бабчук зробив телеведучій пропозицію. Наприкінці січня у ЗМІ з'явилися чутки про вагітність Нікітюк, які вона довгий час не підтверджувала.

Леся Нікітюк з коханим (фото: instagram.com/lesia_nikituk)