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Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком

Понедельник 16 июня 2025 17:00
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Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк подтвердила слухи о своей беременности - сосем скоро она впервые станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместную публикацию в Instagram звезды и изданию klats.media.

"Ну добрый вечер. Новость, которую, кажется, ждали все", - сказано в посте.

Телеведущая опубликовала кадр с фотосессии, на котором позирует в полупрозрачном платье с заметно округлившимся животиком.

Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком

Леся Никитюк впервые станет мамой (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как Никитюк узнала про беременность

В интервью изданию телеведущая впервые рассказала, как узнала о беременности. Оказывается, это произошло во время съемок фильма "Песики".

"Я сделала четыре теста подряд и все оказались положительными. А уже через несколько минут нужно было выходить на съемочную площадку. Камеры начеку, вся команда в ожидании, а я с глазами как у совы. От неожиданности", - рассказала Никитюк.

Также она поделилась, что у нее не было токсикоза в первые месяцы и гормональных скачков.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Никитюк тут же принялись комментировать новую публикацию звезды. Одним из первых прокомментировал новость ее 29-летний бойфренд Дмитрий Бабчук.

"Вау, это что моя женщина, которая беременна первенцем?" - с юмором отметил он.

Другие пользователи сети, знаменитости, а также друзья пары тут же принялись поздравлять телеведущую и военного с будущим пополнением:

  • "Поздравляю" - написала Рамина
  • "Ах ты же! Снова не сказала! Шутка" - написала Даша Астафьева
  • "Мои поздравления, красотка! Легко пройти этот крутой и интересный путь" - отметила певица MamaRika
  • "Какая красавица. Поздравляю" - присоединилась к поздравлениям актриса Наталка Денисенко
  • "Какая чудесная новость. Поздравляю!" - написала певица Наталья Могилевская
  • "Ааааа! Как круто! Поздравляю!" - отметила Джамала
  • "Чудесная новость" - написала актриса Ольга Сумская
  • "Мои поздравления, я так рада за тебя"
  • "Какие хорошие новости"
  • "Класс! Это ваша самая лучшая фигура"
  • "Наконец-то"
  • "Когда полстраны радуются из-за чьей-то беременности".

Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк никогда не была замужем. В этом году телеведущей исполнится 38 лет.

Долгое время о ее личной жизни ничего не было известно. Однако осенью прошлого года она стала выставлять достаточно пикантные фото с загадочным мужчиной.

Позже она рассекретила, что у нее роман с военным Дмитрием Бабчуком, который моложе на 9 лет.

В январе 2025 года Бабчук сделал телеведущей предложение. В конце января в СМИ появились слухи о беременности Никитюк, которые она долгое время не подтверждала.

Леся Никитюк подтвердила слухи о беременности: первое фото с животиком

Леся Никитюк с любимым (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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