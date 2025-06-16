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Леся Нікітюк вагітна. ШІ вже обрав ім'я для її майбутньої дитини

Понеділок 16 червня 2025 17:54
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Леся Нікітюк вагітна. ШІ вже обрав ім'я для її майбутньої дитини ШІ пропонує імена для майбутньої дитини Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча та улюблениця мільйонів Леся Нікітюк поділилася радісною новиною - зірка вагітна першою дитиною. Батько дитини - Дмитро Бабчук, морський піхотинець ЗСУ, з яким Леся заручилась у січні 2025 року.

Журналісти РБК-Україна звернулися до штучного інтелекту з проханням підібрати найвдаліші імена для майбутнього малюка з урахуванням характеру Лесі, її публічного образу, національних традицій і сучасних трендів. І ось що вийшло.

Якщо дівчинка

Катруся

Ласкава й тепла форма імені мами Лесі - Катерини. Це не просто вибір на честь найріднішої жінки, а справжня емоційна данина. Ім’я Катруся звучить по-домашньому ніжно, але несе силу жінки, яка підтримує і надихає. У родинах, де поважають бабусю, такі імена - як оберіг.

Соломія

Символ української гідності, мистецтва і внутрішнього світла. Це ім’я носила Соломія Крушельницька - видатна українська оперна дива. Соломія - вибір для дівчинки з великим серцем і ще більшим голосом. Ідеальне поєднання з Лесиним артистичним характером.

Адель

Глобальний, стильний і елегантний вибір. Це ім’я пасує дітям зірок - коротке, дзвінке, ідеальне для афіш та червоних доріжок. І водночас ім'я Адель символізує душевність, як у знаменитої співачки. Для Лесі, яка вміє поєднувати гумор із глибиною - дуже точне попадання.

Лія

Ім’я Лія мінімалістичне і легке, звучить ніжно, але водночас сучасно і рішуче. Це варіант для донечки, яка народиться у світі світла, камер і великої любові.

Іванна

Жіноча форма імені Іван - на честь Лесиного батька. Тут - і повага до коріння, і красива, рідкісна сила. Іванна звучить глибоко, гордо, але м’яко. Це ім’я для дівчинки з характером - як у мами.

Якщо хлопчик

Марко

Одне з найтрендовіших імен серед українських зірок. Марко - звучить по-чоловічому, але не грубо. Це ім’я для сина героїчного батька й харизматичної мами. Сильне, виразне, ідеальне для лідера. Марко - це хлопчик, якого слухають.

Данило

Ім’я, що не виходить із моди. Данило - шляхетний, глибокий, спокійний. Це ім’я асоціюється з мудрістю та благородством. Для хлопчика, який з дитинства знатиме, що таке честь і сила серця.

Леон

Коротке, модне, з натяком на левову вдачу. Леон - ім’я для дитини з драйвом, темпераментом і амбіцією. Це вибір для тих, хто готовий нести своє ім’я як бренд. У дитини Лесі точно буде характер - і Леон це підкреслить.

Дмитро

На честь тата - морського піхотинця. Це не просто ім’я, а продовження традиції, гідності й любові. Дмитро - вибір, який вшановує батьківство і мужність.

Іван

Ім’я дідуся по маминій лінії - міцне, рідне, українське до кісток. Іван - це стовп роду, опора, традиція. Ідеальний варіант для того, хто продовжить прізвище Нікітюк і вкаже на спадкоємність.

Сергій

Ім’я брата Лесі, яке символізує сімейну любов і довіру. Сергій - ім’я для дитини, яка народжується в родині, де підтримка - не порожні слова. Це ще й знак вдячності тим, хто завжди був поруч у найважчі моменти.

Коли очікувати на малюка - поки що таємниця, але в коментарях під постами фанати вже в захваті.

"Це буде найхаризматичніша мама в Україні!" - пишуть фоловери Нікітюк.

Що відомо про стосунки Лесі Нікітюк з військовим

Зазначимо, що в жовтні 2024 року стало відомо, що телеведуча у стосунках з військовим на ім'я Дмитро.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = любов P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Директ вже розірваний", - підписала тоді вона перше спільне фото.

Пізніше вона підтвердила, що у стосунках з Дмитром Бабчуком. Він з 20 років служить в ЗСУ. Зараз йому 29 років, а телеведучій - 37.

Спершу служив у морській піхоті, у 2018 році ввійшов до складу новоствореної 35-ї окремої бригади морської піхоти, потім був в окремому підводному протидиверсійному загоні, а тоді перейшов в 73 окремий морський центр ССО.

Леся Нікітюк вагітна. ШІ вже обрав ім'я для її майбутньої дитини

Коханий Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/special_my_profession)

У січні 2025 року під час відпочинку в Карпатах коханий зробив ведучій пропозицію руки та серця.

Майже одразу після цього в мережі з'явилися чутки, що зірка вагітна первістком. Однак Нікітюк не спростовувала і не підтверджувала їх.

Водночас у своєму блозі останні пів року Леся не публікувала фото, на яких можна було б розгледіти її фігуру.

Нещодавно Нікітюк емоційно звернулася до свого нареченого-військового у важливий день.

Леся Нікітюк вагітна. ШІ вже обрав ім'я для її майбутньої дитини

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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