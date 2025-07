Лілі Аллен шокувала зізнанням: "Не пам'ятаю, скільки абортів я зробила"

Як повідомляє РБК-Україна , деталями своїх абортів Лілі поділилася у власному подкасті " Miss Me? ".

Що сказала про аборти Лілі Аллен

39-річна співачка не приховує, що неодноразово робила процедуру переривання вагітності. Проте скільки точно - не пам'ятає.

"Я постійно вагітніла. Постійно. Абортів у мене було кілька, але чесно - не можу згадати, скільки саме. Думаю, десь чотири чи п'ять", - поділилася вона.

Співведуча подкасту Мікіта Олівер зізналася, що теж робила близько п'яти абортів. Вона підкреслила важливість того, що вони можуть вільно говорити про свій досвід.

Аллен згадала один з випадків, коли зробила аборт коштом свого хлопця. Тоді їй здалося це романтичним. Проте сьогодні вона має іншу думку. Чоловік більше не виходив на зв'язок після цього.

"Я не думаю, що це щедро або романтично. Просто інвестиція. Це 500 фунтів. Діти коштують набагато більше", - сказала вона.

Лілі Аллен про аборти (фото: instagram.com/lilyallen)

У своїй розмові співачка та ведуча наголосили, що тема абортів досі залишається табуйованою. Найбільше Лілі обурює те, що жінки змушені вигадувати "гідну" причину для такого рішення.

"Я бачила дописи типу: "Моя тітка мала дитину з інвалідністю, пологи могли її вбити, тому вона зробила аборт". І це все, щоби довести, що це було виправдано. Але ж достатньо просто сказати: "Я не хочу зараз дитину" Не хотіти дитину - достатня причина, - зауважила вона.

Що відомо про особисте життя Лілі Аллен

Артистка виховує двох доньок від колишнього чоловіка Сема Купера - 13-річну Етель та 12-річну Марні. У них також був син Джордж, але він народився мертвим у 2010 році.

Англійська попспівачка та авторка пісень народилася в Лондоні 2 травня 1985 року. Свою музичну кар'єру розпочала у 2005 році, розмістивши кілька треків на Myspace. Згодом її композиції потрапили на радіо.

Дебютний альбом "Alright, Still" приніс їй декілька номінацій на престижні премії, зокрема "Ґреммі" та "Brit Awards". Серед відомих пісень - "Smile", "The Fear", "Not Fair".

Що відомо про Лілі Аллен (фото: instagram.com/lilyallen)