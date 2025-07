Лили Аллен шокировала признанием: "Не помню, сколько абортов я сделала"

Как сообщает РБК-Украина , деталями своих абортов Лили поделилась в собственном подкасте "Miss Me? ".

Что сказала об абортах Лили Аллен

39-летняя певица не скрывает, что неоднократно делала процедуру прерывания беременности. Однако сколько точно - не помнит.

"Я постоянно беременела. Постоянно. Абортов у меня было несколько, но честно - не могу вспомнить, сколько именно. Думаю, где-то четыре или пять", - поделилась она.

Соведущая подкаста Микита Оливер призналась, что тоже делала около пяти абортов. Она подчеркнула важность того, что они могут свободно говорить о своем опыте.

Аллен вспомнила один из случаев, когда сделала аборт за счет своего парня. Тогда ей показалось это романтичным. Однако сегодня она имеет другое мнение. Мужчина больше не выходил на связь после этого.

"Я не думаю, что это щедро или романтично. Просто инвестиция. Это 500 фунтов. Дети стоят гораздо больше", - сказала она.

Лили Аллен об абортах (фото: instagram.com/lilyallen)

В своем разговоре певица и ведущая отметили, что тема абортов до сих пор остается табуированной. Больше всего Лили возмущает то, что женщины вынуждены придумывать "достойную" причину для такого решения.

"Я видела сообщения типа: "У моей тети был ребенок с инвалидностью, роды могли ее убить, поэтому она сделала аборт". И это все, чтобы доказать, что это было оправдано. Но достаточно просто сказать: "Я не хочу сейчас ребенка" Не хотеть ребенка - достаточная причина, - отметила она.

Что известно о личной жизни Лили Аллен

Артистка воспитывает двух дочерей от бывшего мужа Сэма Купера - 13-летнюю Этель и 12-летнюю Марни. У них также был сын Джордж, но он родился мертвым в 2010 году.

Английская поп-певица и автор песен родилась в Лондоне 2 мая 1985 года. Свою музыкальную карьеру начала в 2005 году, разместив несколько треков на Myspace. Впоследствии ее композиции попали на радио.

Дебютный альбом "Alright, Still" принес ей несколько номинаций на престижные премии, в частности "Грэмми" и "Brit Awards". Среди известных песен - "Smile", "The Fear", "Not Fair".

Что известно о Лили Аллен (фото: instagram.com/lilyallen)