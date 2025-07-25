Любовний трикутник? Наталка Денисенко здивувала своїми "ревнощами" (відео)

Акторка Наталка Денисенко вразила новим перевтіленням. Цього разу зірка показала, як опинилася у "любовному трикутнику" та наробила помилок через ревнощі своєї героїні.

Денисенко вразила перевтіленням

Так, акторка стала головною героїнею кліпу на пісню "Твоє кохання". Це дебютний трек Lesya Grig, в якому вона поділилася іронічною історією з власного досвіду.

Денисенко довелось розбивати вази, плакати, сміятися і шаленіти від ревнощів. За сюжетом, її героїня закохалася в чоловіка, а потім побачила його з іншою. Втім, все не так просто, як здається. Розлючена дівчина, яку грала Наталка, вирішила помститися за "зраду", але дізналася, що сильно помилилася.

Зйомки кліпу проходили в Ризі. А текст та слова пісні написала сама виконавиця, мама чотирьох дітей, яка ділиться власним шляхом та осмислює життя крізь музику.

"Ми хотіли створити не просто кліп, а короткометражний фільм із гумором,

драмою й несподіваним фіналом. Наталка була ідеальним вибором – вона прожила цю історію до кінця", - каже Lesya Grig.

Цікаво, що сюжет пісні має автобіографічні нотки. У юності Lesya пережила схожу ситуацію, коли брати-близнюки мінялися місцями на побаченнях.

"Я написала цю пісню ще у 2006 році - з болю. У школі в мене була подруга Леся, і ми зустрічались з братами-близнюками. Вони мінялись місцями, проводили нас, а ми й не знали. Потім дізнались і розвінчали їхній план. Так що ця тема мені знайома ще з підліткових років! Тоді це було боляче, а тепер - стало частиною іронічної пісні з теплим посмаком", - розповіла співачка.