Любовный треугольник? Наталка Денисенко удивила своей "ревностью" (видео)

Актриса Наталка Денисенко поразила новым перевоплощением. На этот раз звезда показала, как оказалась в "любовном треугольнике" и наделала ошибок из-за ревности своей героини.

Денисенко поразила перевоплощением

Так, актриса стала главной героиней клипа на песню "Твоє кохання". Это дебютный трек Lesya Grig, в котором она поделилась ироничной историей из собственного опыта.

Денисенко пришлось разбивать вазы, плакать, смеяться и сходить с ума от ревности. По сюжету, ее героиня влюбилась в мужчину, а потом увидела его с другой. Впрочем, все не так просто, как кажется. Разъяренная девушка, которую играла Наталка, решила отомстить за "измену", но узнала, что сильно ошиблась.

Съемки клипа проходили в Риге. А текст и слова песни написала сама исполнительница, мама четверых детей, которая делится собственным путем и осмысливает жизнь сквозь музыку.

"Мы хотели создать не просто клип, а короткометражный фильм с юмором,

драмой и неожиданным финалом. Наталка была идеальным выбором - она прожила эту историю до конца", - говорит Lesya Grig.

Интересно, что сюжет песни имеет автобиографические нотки. В юности Lesya пережила похожую ситуацию, когда братья-близнецы менялись местами на свиданиях.

"Я написала эту песню еще в 2006 году - от боли. В школе у меня была подруга Леся, и мы встречались с братьями-близнецами. Они менялись местами, провожали нас, а мы и не знали. Потом узнали и развенчали их план. Так что эта тема мне знакома еще с подростковых лет! Тогда это было больно, а теперь - стало частью ироничной песни с теплым послевкусием", - рассказала певица.