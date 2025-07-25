UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Любовний трикутник? Наталка Денисенко здивувала своїми "ревнощами" (відео)

Наталка Денисенко (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Акторка Наталка Денисенко вразила новим перевтіленням. Цього разу зірка показала, як опинилася у "любовному трикутнику" та наробила помилок через ревнощі своєї героїні.

Як повідомляє РБК-Україна, нову роль Наталка зіграла у кліпі співачки Lesya Grig.

Денисенко вразила перевтіленням

Так, акторка стала головною героїнею кліпу на пісню "Твоє кохання". Це дебютний трек Lesya Grig, в якому вона поділилася іронічною історією з власного досвіду.

Денисенко довелось розбивати вази, плакати, сміятися і шаленіти від ревнощів. За сюжетом, її героїня закохалася в чоловіка, а потім побачила його з іншою. Втім, все не так просто, як здається. Розлючена дівчина, яку грала Наталка, вирішила помститися за "зраду", але дізналася, що сильно помилилася.

Зйомки кліпу проходили в Ризі. А текст та слова пісні написала сама виконавиця, мама чотирьох дітей, яка ділиться власним шляхом та осмислює життя крізь музику. 

"Ми хотіли створити не просто кліп, а короткометражний фільм із гумором,
драмою й несподіваним фіналом. Наталка була ідеальним вибором – вона прожила цю історію до кінця", - каже Lesya Grig.

Цікаво, що сюжет пісні має автобіографічні нотки. У юності Lesya пережила схожу ситуацію, коли брати-близнюки мінялися місцями на побаченнях.

"Я написала цю пісню ще у 2006 році - з болю. У школі в мене була подруга Леся, і ми зустрічались з братами-близнюками. Вони мінялись місцями, проводили нас, а ми й не знали. Потім дізнались і розвінчали їхній план. Так що ця тема мені знайома ще з підліткових років! Тоді це було боляче, а тепер - стало частиною іронічної пісні з теплим посмаком", - розповіла співачка.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуНаталка ДенисенкоЗірки шоу-бізнесу