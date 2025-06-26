Макс Барських просто на сцені освідчився фанатці (відео)

Сталося це під час виступу артиста декілька днів тому.

Річ у тім, що дівчина останнім часом не пропускає жодного виступу Барських і дарує йому величезні букети квітів і подарунки. Крім того, вона не забуває і про команду артиста - їм теж вона дарує квіти та сувеніри.

Фанатка родом із міста Бахмут, яке нині тимчасово окуповане РФ, тож наразі живе в Одесі, а також подорожує всією Україною.

"Букети все більші і більші. Коли ти мені вже машини будеш дарувати?!" - з гумором зазначив артист.

Потім Макс Барських подивився подарунок, який йому презентувала дівчина. Як вона зазначила, це зображення неба в той день, коли народився артист.

Співак був дуже зворушений незвичним подарунком та емоційно відреагував.

"Ну все - виходь за мене", - сказав він.

Хто такий Макс Барських

Макс Барських (справжнє ім'я - Микола Ботник) - український співак родом із Херсона, народився 8 березня 1990 року.

Здобув популярність після участі в шоу "Фабрика зірок", яке стало стартом його музичної кар'єри. Після переїзду до Києва закінчив Академію естрадного та циркового мистецтва.

До повномасштабної війни виступав переважно російською, але з 2022 року перейшов на українську мову. Його пісня "Буде весна" стала символом надії для багатьох українців.

Попри початкові заяви режисера та продюсера Алана Бадоєва про те, що старі хіти не будуть перекладені, згодом "Тумани" та "Подруга-ночь" зазвучали українською.