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Мар’яна Чечелюк показала промовисте фото з російського полону: "Це наслідки катувань"

Вівторок 29 липня 2025 22:20
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Мар’яна Чечелюк показала промовисте фото з російського полону: "Це наслідки катувань" Світлина, яку показала Мар'яна, розриває серце (фото: instagram.com/tvoya.yaa)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Колишня слідча з Маріуполя Мар'яна Чечелюк оприлюднила світлину, яку вдалося вивезти з російського полону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Чечелюк.

Мар'яна Чечелюк показала фото з полону

У дописі дівчина вказала дату - 6 серпня 2023 року. Саме цього дня її перевели з Таганрога до жіночої виправної колонії в тимчасово окупованому Маріуполі.

"Моє рідне місто", - підписала вона, додавши розбите серце в кінці.

На світлині Мар'яна постає у спортивній куртці, з розпущеним волоссям, змарніла та з синцями під очима. Фото супроводжують її особисті дані - прізвище, ім'я та по батькові.

"Цей біль ні з чим не зрівняти. Перше фото на карточку полонених. У мене посмішка - це відчай… Синці під очима, біло-прозора шкіра - це наслідки катувань, знущань та нелюдського поводження", - поділилася вона.

Мар’яна Чечелюк показала промовисте фото з російського полону: &quot;Це наслідки катувань&quot;Мар'яна Чечелюк під час російського полону (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Єдине, що гріло дівчині душу в страшних умовах, - це присутність у рідному місті.

"Мене гріла одна думка: якщо цей важкий шлях завів мене додому, в рідне місто - це знак що невдовзі все закінчиться", - пригадала вона.

Зрештою страждання Мар'яни закінчилися і вона повернулася додому, хоча й досі тяжко оговтується від пережитого.

"1 рік та 2 місяці, як я Вдома", - зазначила вона.

Ця світлина наочно демонструє наслідки поводження росіян з українськими полоненими. Як зізналася Мар'яна, вивезти її було непросто.

"Фото вивезла у взутті, не знаю чому, але було відчуття, що все це скоро закінчиться", - додала вона.

Мар’яна Чечелюк показала промовисте фото з російського полону: &quot;Це наслідки катувань&quot;Мар'яна Чечелюк в Україні (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Нагадаємо, колишню слідчу з Маріуполя забрали після виходу з Азовсталі. Вона 25 місяців провела в ув'язненні у РФ і була звільнена в рамках обміну 31 травня 2024 року. Раніше вона відверто розповіла детальні подробиці перебування в полоні.

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