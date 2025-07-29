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Марьяна Чечелюк показала красноречивое фото из российского плена: "Это последствия пыток"

Вторник 29 июля 2025 22:20
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Марьяна Чечелюк показала красноречивое фото из российского плена: "Это последствия пыток" Фотография, которую показала Марьяна, разрывает сердце (фото: instagram.com/tvoya.yaa)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Бывшая следователь из Мариуполя Марьяна Чечелюк обнародовала фотографию, которую удалось вывезти из российского плена - удостоверение из исправительной колонии в Мариуполе, куда ее этапировали из Таганрога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Чечелюк.

Марьяна Чечелюк показала фото из плена

В новой заметке девушка указала дату - 6 августа 2023 года. Именно в этот день ее перевели из Таганрога в женскую исправительную колонию во временно оккупированном Мариуполе.

"Мой родной город", - подписала она, добавив разбитое сердце в конце.

На фотографии Марьяна предстает в спортивной куртке, с распущенными волосами, осунувшаяся и с синяками под глазами. Фото сопровождают ее личные данные - фамилия, имя и отчество.

"Эту боль ни с чем не сравнить. Первое фото на карточку пленных. У меня улыбка, это отчаяние... Синяки под глазами, бело-прозрачная кожа - это последствия пыток, издевательств и бесчеловечного обращения", - поделилась она.

Марьяна Чечелюк показала красноречивое фото из российского плена: &quot;Это последствия пыток&quot;Марьяна Чечелюк во время российского плена (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Единственное, что грело девушке душу в страшных условиях - это присутствие в родном городе.

"Меня грела одна мысль: если этот тяжелый путь завел меня домой, в родной город - это знак, что вскоре все закончится", - вспомнила она.

В конце концов страдания Марьяны закончились и она вернулась домой, хотя до сих пор тяжело приходит в себя от пережитого.

"1 год и 2 месяца, как я Дома", - отметила она.

Эта фотография наглядно демонстрирует последствия обращения россиян с украинскими пленными. Как призналась Марьяна, вывезти ее было непросто.

"Фото вывезла в обуви, не знаю почему, но было ощущение, что все это скоро закончится", - добавила она.

Марьяна Чечелюк показала красноречивое фото из российского плена: &quot;Это последствия пыток&quot;Марьяна Чечелюк в Украине (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Напомним, бывшую следовательницу из Мариуполя забрали после выхода из Азовстали. Она 25 месяцев провела в заключении в РФ и была освобождена в рамках обмена 31 мая 2024 года. Ранее она откровенно рассказала подробные подробности пребывания в плену.

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