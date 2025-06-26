Мардж померла? Фінал "Сімпсонів" шокував глядачів (відео)

Що показали в останній серії

Так, останній епізод 36-го сезону, який отримав назву "Estranger Things" (так, це жартівлива алюзія на "Дивні дива"), показав хвилювання Мардж. Дружина Гомера боялася, що її діти у майбутньому не будуть підтримувати стосунки.

"Ми з вашим батьком не будемо поруч вічно. Коли ви станете старшими, вам потрібно буде спиратися одне на одного. Що б ви не робили, не віддаляйтеся. Ви розділяєте подорож, яку ніхто інший ніколи не зрозуміє. Ви ніколи, ніколи, ніколи не повинні сприймати це як належне", - казала Мардж.

Коли ж вона просить Лізу та Барта проводити разом час й не "губити" один одного, вони не дуже охоче з цим погоджуються. І потім епізод "переноситься" у майбутнє.

В кадрі показано могилу Мардж. Біля неї стоїть вся її родина.

"Сімпсони" вбили Мардж (скріншот)

"Улюблена дружина, мама, майстриня зі смаження відбивних", - навіть напис на могилі був жартівливим.

В "Сімпсонах" показали смерть Мардж (скріншот)

Потім глядачам показали, що сталося з родиною за 35 років. Ліза стала успішною, вона працює в NBA та платить за проживання свого батька у будинку для літніх людей. Але потім виявляється, що її брат Барт влаштував у їхньому родинному гніздечку свій "будинок для літніх", де й живе Гомер.

Чим закінчилися "Сімпсони" (скріншот)

Звісно, усе це обурює Лізу, вона свариться з Бартом та прямо каже, що той невдаха. Потім брат та сестра починають з'ясовувати стосунки, а обставини навколо лише розкривають нові деталі та підіймають проблеми, про які потрібно поговорити.

Ліза і Барт Сімпсони стали дорослими (скріншот)

І поки брат свариться з сестрою, їхнього батька забирає служба захисту. А Ліза випадково знаходить на горищі відео, яке для всієї родини залишила Мардж.

Слова мами розчулили та вразили, а тому все закінчується примиренням. Ліза та Барт знову знаходять спільну мову, а Мардж дивитися на усе з неба та радіє за дітей.

Чому фінал "Сімпсонів" не всі оцінили

Той факт, що творці мультсеріалу просто взяли та й "вбили" Мардж, багатьох обурив. Головною "родзинкою" сюжету було то, що персонажі майже не змінювалися, адже з 1989 року Ліза, Барт та Меггі залишалися дітьми - усі 36 сезонів.

Звісно, в деяких серіях автори вже показували майбутнє, але смерть Мардж ошелешила. Тому у соцмережах розгорілися неабиякі дискусії. Хтось сварить творців "Сімпсонів" за сумний фінал нового сезону, а хтось просто сподівається, що новий сезон все ж вийде з Мардж. Тож юзери пишуть: