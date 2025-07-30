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Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася на публіці з чоловіком-військовим

Середа 30 липня 2025 11:41
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Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася на публіці з чоловіком-військовим Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна вперше за довгий час показала чоловіка Тимура Хромаєва.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Stories знаменитості в Instаgram.

Маша Єфросиніна показала чоловіка-військового

Зазначимо, що її чоловік рідко з'являється в блозі телезірки через службу в ЗСУ.

"Моє суперкомбо дня: чоловік у місті та два квитки на Уривського", - підписала вона фото.

Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася на публіці з чоловіком-військовимМаша Єфросиніна з чоловіком (скриншот)

Також Єфросиніна зазначила, вони відвідали виставу "Земля" Івана Уривського.

"Від завтра "Земля" Івана Уривського в театрі ім. Лесі Українки. Скажу одразу, особисто для мене це одна з найкращих робіт Івана", - наголосила ведуча.

Що відомо про стосунки Єфросиніної та Хромаєва

Нагадаємо, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом понад 20 років. 30 серпня 2024 року пара відсвяткувала 21-шу річницю весілля.

У них є двоє дітей: 21-річна донька Нана, яка живе окремо за кордоном, і 10-річний син Олександр.

Що відомо про службу чоловіка Єфросиніної

Тимур Хромаєв одразу ж після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну.

У серпні 2024 року Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік. Тимур Хромаєв має звання старшого лейтенанта, займається радіоелектронною боротьбою.

"Він закріплений за Київським підрозділом. Він зараз уже заступник командира роти з озброєння, тому він іноді приїжджає, приймає озброєння", - розповідала в одному з інтерв'ю ведуча.

Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася на публіці з чоловіком-військовимЄфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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