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Христина Соловій вперше за довгий час показалася з братом, який служить у ЗСУ

Вівторок 08 липня 2025 12:23
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Христина Соловій вперше за довгий час показалася з братом, який служить у ЗСУ Христина Соловій із братом (фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Христина Соловій показала фото з братом Євгеном, який у вересні 2024 року мобілізувався до лав ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артистки.

Христина Соловій показала брата-військового

"Після пів року служби - перша відпустка брата", - зазначила вона в підписі до публікації.

Також артистка написала, що вона намагається запам'ятати кожен момент, поки вони разом.

Брат співачки приїхав у відпустку до Києва.

"Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох уже став другою домівкою", - розповіла Соловій.

Христина Соловій вперше за довгий час показалася з братом, який служить у ЗСУ

Христина Соловій показалася з братом-воїном (фото: instagram.com/soloviyka)

Нагадаємо, до того, як мобілізуватися до ЗСУ Євген був музикантом і виступав разом із Соловій. Пізніше стало відомо, що він став офіцером розвідки 65-ї бригади.

Христина Соловій вперше за довгий час показалася з братом, який служить у ЗСУ

Соловій показалася з братом-воїном (фото: instagram.com/soloviyka)

Хто така Христина Соловій

Соловій 32 роки. Здобула популярність завдяки участі в популярному шоу "Голос країни". На початку кар'єри працювала зі Святославом Вакарчуком.

Минулого року співачка потрапила в низку скандалів. Спочатку вона посварилася з телеведучою Машею Єфросиніною просто під час запису інтерв'ю.

Після цього Соловій захейтили за "вульгарні" танці під час виступу з Іриною Білик.

А на концерті в Чорноморську співачка потрапила в скандал через нецензурну лексику. Соловій зі сцени назвала стару назву міста "х**нею".

Наприкінці 2024 року вона оголосила про те, що йде зі сцени на невизначений термін.

Останнім часом Соловій багато подорожує: вона була у відпустці в Іспанії, а до цього показала фото з Парижа.

Христина Соловій вперше за довгий час показалася з братом, який служить у ЗСУ

Соловій на відпочинку в Іспанії (фото: instagram.com/soloviyka)

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