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Меган Маркл показала рідкісні кадри принца Гаррі з дітьми (відео)

Понеділок 16 червня 2025 12:54
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Меган Маркл показала рідкісні кадри принца Гаррі з дітьми (відео) Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Дружина принца Гаррі Меган Маркл показала рідкісні фото та відео доньки Лілібет і сина Арчі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

Публікацію вона присвятила до Дня батька, який у багатьох країнах святкували вчора, 15 червня.

"Найкращий. З Днем батька, наш улюблений хлопець!" - написала Меган.

У короткому ролику вона показала рідкісні фото та відео з принцом Гаррі. Можна побачити перші хвилини після народження їхнього первістка, а також те, як Гаррі грає у футбол із сином, який вже помітно підріс. Нагадаємо, Арчі в травні цього року виповнилося 6 років.

Примітно, що Меган Маркл досі не показала повністю обличчя своєї 4-річної доньки Лілібет. На відео малятко позує зі спини, у неї довге руде волосся, як у принца Гаррі.

Маркл показала, що її чоловік багато часу приділяє вихованню і дозвіллю разом із дітьми: грається з ними, гуляє, читає книжки та водить у зоопарк.

До речі, подружжя вкрай рідко публікує фото своїх дітей у соцмережах, оскільки намагається зберегти приватність життя сина і дочки. Практично на всіх знімках і відео малюки сфотографовані так, щоб не було видно їхніх облич.

Зазначимо, що 2025 року Маркл повернулася в Instagram, а також випустила своє шоу "З любов'ю, Меган" на Netflix.

Раніше Меган Маркл зізналася, чому дуже хотіла доньку. Як зазначає Меган, більшу частину свого життя вона присвятила боротьбі за права жінок і дівчат. Для неї можливість виховати доньку і передати їй цей спадок є особливою місією.

Також Маркл розповіла про важкий післяпологовий розлад.

Меган Маркл показала рідкісні кадри принца Гаррі з дітьми (відео)

Меган із сином Арчі та донькою Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

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