Меган Маркл показала редкие кадры принца Гарри с детьми (видео)
Жена принца Гарри Меган Маркл показала редкие фото и видео дочери Лилибет и сына Арчи.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
Публикацию она приурочила к Дню отца, который во многих странах праздновали вчера, 15 июня.
"Самый лучший. С Днем отца, наш любимый парень!" - написала Меган.
В коротком ролике она показала редкие фото и видео с принцем Гарри. Можно увидеть первые минуты после рождения их первенца, а также то, как Гарри играет в футбол с уже заметно подросшим сыном. Напомним, Арчи в мае этого года исполнилось 6 лет.
Примечательно, что Меган Маркл до сих пор не показала полностью лицо своей 4-летней дочери Лилибет. На видео малышка позирует со спины, у нее длинные рыжие волосы, как у принца Гарри.
Маркл показала, что ее муж много времени уделяет воспитанию и досугу вместе с детьми: играет с ними, гуляет, читает книги и водит в зоопарк.
К слову, супруги крайне редко публикуют фото своих детей в соцсетях, поскольку пытаются сохранить приватность жизни сына и дочери. Практически на всех снимках и видео малыши сфотографированы так, чтобы не было видно их лиц.
Отметим, что в 2025 году Маркл вернулась в Instagram, а также выпустила свое шоу "С любовью, Меган" на Netflix.
Ранее Меган Маркл призналась, почему очень хотела дочь. Как отмечает Меган, большую часть своей жизни она посвятила борьбе за права женщин и девушек. Для нее возможность воспитать дочь и передать ей это наследство является особой миссией.
Также Маркл рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве.
Меган с сыном Арчи и дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)
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