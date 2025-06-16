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Меган Маркл показала редкие кадры принца Гарри с детьми (видео)

Понедельник 16 июня 2025 12:54
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Меган Маркл показала редкие кадры принца Гарри с детьми (видео) Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Жена принца Гарри Меган Маркл показала редкие фото и видео дочери Лилибет и сына Арчи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

Публикацию она приурочила к Дню отца, который во многих странах праздновали вчера, 15 июня.

"Самый лучший. С Днем отца, наш любимый парень!" - написала Меган.

В коротком ролике она показала редкие фото и видео с принцем Гарри. Можно увидеть первые минуты после рождения их первенца, а также то, как Гарри играет в футбол с уже заметно подросшим сыном. Напомним, Арчи в мае этого года исполнилось 6 лет.

Примечательно, что Меган Маркл до сих пор не показала полностью лицо своей 4-летней дочери Лилибет. На видео малышка позирует со спины, у нее длинные рыжие волосы, как у принца Гарри.

Маркл показала, что ее муж много времени уделяет воспитанию и досугу вместе с детьми: играет с ними, гуляет, читает книги и водит в зоопарк.

К слову, супруги крайне редко публикуют фото своих детей в соцсетях, поскольку пытаются сохранить приватность жизни сына и дочери. Практически на всех снимках и видео малыши сфотографированы так, чтобы не было видно их лиц.

Отметим, что в 2025 году Маркл вернулась в Instagram, а также выпустила свое шоу "С любовью, Меган" на Netflix.

Ранее Меган Маркл призналась, почему очень хотела дочь. Как отмечает Меган, большую часть своей жизни она посвятила борьбе за права женщин и девушек. Для нее возможность воспитать дочь и передать ей это наследство является особой миссией.

Также Маркл рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве.

Меган Маркл показала редкие кадры принца Гарри с детьми (видео)

Меган с сыном Арчи и дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

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