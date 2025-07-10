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"Мені приємно, що її впізнають". Син Олени Кравець довів зіркову маму до сліз (відео)

Четвер 10 липня 2025 08:01
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"Мені приємно, що її впізнають". Син Олени Кравець довів зіркову маму до сліз (відео) Іван Кравець поділився ставленням до популярності зіркової мами (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Олена Кравець дала нове інтерв'ю, у якому з'явилася разом з сином Іваном. Хлопчик поділився ставленням до популярності зіркової матусі та зворушив своїми словами до сліз.

Як повідомляє РБК-Україна, відома українська акторка та колишня зірка "Кварталу 95" не стримала емоцій під час інтерв'ю Аліні Шаманський в програмі "55 за 5", яка виходить у "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Що думає син Кравець про популярність

Під час запису розмови хлопчик помітив, що його маму впізнали на вулиці.

"Тобі там помахали", - сказав він.

Олена зробила декілька селфі з перехожим, а потім її син щиро відповів, як ставиться до популярності мами. З'ясувалося, що він щиро радіє її успіхам.

"Мені дуже приємно, що мою маму впізнають", - поділився він.

Особливо зворушили слова Івана про те, за що він вдячний матусі. Тут Кравець не змогла стримати емоцій і розплакалася.

"За те, що вона в мене є", - сказав він.

&quot;Мені приємно, що її впізнають&quot;. Син Олени Кравець довів зіркову маму до сліз (відео)Олена Кравець з сином (скриншот)

А на запитання, за що Іван любить маму, він відповів коротко, але від щирого серця.

"За все", - лаконічно резюмував він.

Розчулена теплими словами Олена обійняла хлопчика і поділилася емоціями.

"Ваньочок. Ну що ти мене оце так зворушив", - сказала вона.

Сама Кравець зізналася, що діти - це її найсильніша емоційна точка. А ще поділилася, чого їх навчила.

"Тримати удар", - зазначила вона.

Що відомо про особисте життя Олени Кравець

Українська акторка, ведуча та колишня зірка "Кварталу 95" виховує трьох дітей, яких народила у шлюбі з колегою Сергієм Кравцем.

Старшій доньці Олени, Марії, вже 22 роки. Молодшим двійнятам Катерині та Івану - 8. Вони народилися у серпні 2016 року.

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