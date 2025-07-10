"Мне приятно, что ее узнают". Сын Елены Кравец довел звездную маму до слез (видео)

Елена Кравец дала новое интервью, в котором появилась вместе с сыном Иваном. Мальчик поделился отношением к популярности звездной мамочки и растрогал своими словами до слез.

Как сообщает РБК-Украина , известная украинская актриса и бывшая звезда "Квартала 95" не сдержала эмоций во время интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Что думает сын Кравец о популярности

Во время записи разговора мальчик заметил, что его маму узнали на улице.

"Тебе там помахали", - сказал он.

Елена сделала несколько селфи с прохожим, а потом ее сын искренне ответил, как относится к популярности мамы. Выяснилось, что он искренне радуется ее успехам.

"Мне очень приятно, что мою маму узнают", - поделился он.

Особенно тронули слова Ивана о том, за что он благодарен мамочке. Тут Кравец не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

"За то, что она у меня есть", - сказал он.

Елена Кравец с сыном (скриншот)

А на вопрос, за что Иван любит маму, он ответил коротко, но от всей души.

"За все", - лаконично резюмировал он.

Растроганная теплыми словами Елена обняла мальчика и поделилась эмоциями.

"Ванечка. Ну что ты меня вот так тронул", - сказала она.

Сама Кравец призналась, что дети - это ее самая сильная эмоциональная точка. А еще поделилась, чему их научила.

"Держать удар", - отметила она.

Что известно о личной жизни Елены Кравец

Украинская актриса, ведущая и бывшая звезда "Квартала 95" воспитывает троих детей, которых родила в браке с коллегой Сергеем Кравцом.

Старшей дочери Елены, Марии, уже 22 года. Младшим двойняшкам Катерине и Ивану - 8. Они родились в августе 2016 года.