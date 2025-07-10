"Мені приємно, що її впізнають". Син Олени Кравець довів зіркову маму до сліз (відео)

Що думає син Кравець про популярність

Під час запису розмови хлопчик помітив, що його маму впізнали на вулиці.

"Тобі там помахали", - сказав він.

Олена зробила декілька селфі з перехожим, а потім її син щиро відповів, як ставиться до популярності мами. З'ясувалося, що він щиро радіє її успіхам.

"Мені дуже приємно, що мою маму впізнають", - поділився він.

Особливо зворушили слова Івана про те, за що він вдячний матусі. Тут Кравець не змогла стримати емоцій і розплакалася.

"За те, що вона в мене є", - сказав він.

Олена Кравець з сином (скриншот)

А на запитання, за що Іван любить маму, він відповів коротко, але від щирого серця.

"За все", - лаконічно резюмував він.

Розчулена теплими словами Олена обійняла хлопчика і поділилася емоціями.

"Ваньочок. Ну що ти мене оце так зворушив", - сказала вона.

Сама Кравець зізналася, що діти - це її найсильніша емоційна точка. А ще поділилася, чого їх навчила.

"Тримати удар", - зазначила вона.

Що відомо про особисте життя Олени Кравець

Українська акторка, ведуча та колишня зірка "Кварталу 95" виховує трьох дітей, яких народила у шлюбі з колегою Сергієм Кравцем.

Старшій доньці Олени, Марії, вже 22 роки. Молодшим двійнятам Катерині та Івану - 8. Вони народилися у серпні 2016 року.