Мережу розчулило фото молодого Павліка з маленьким сином, життя якого забрав рак

Співачка Анжеліка Рудницька вразила архівним фото, на якому молодий Віктор Павлік позував зі своїм сином Павлом на руках. Життя дитини артиста обірвалося 5 років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Facebook Рудницької.

Як Павлік виглядав у молодості

На архівному фото Рудницька позувала поруч зі співаком, який тримав малесенького сина. Артистка зазначила, що це були перші дні життя Павла.

"5 років тому пішов у засвіти Павло Павлик. На цьому фото - перші дні життя Павлика.Такі щасливі Лора і Віктор Павлік. Ми теж біля них щасливі! Паша народився красунчиком і усі ще до народження знали, що його назвуть Павликом", - написала Анжеліка.

"Комочок щастя виріс і перетворився на красеня. Але рак такий підступний. Розуміючи, що він завершує своє земне життя, Паша казав: "Ех, якого хлопця світ втрачає". Світла пам‘ять тобі, сонечко... Твоя душа з Господом, а наші душі - у сльозах і печалі", - додала вона.

Віктор Павлік з сином Павлом (фото з архіву: facebook.com/TerytoriaA)

Архівний кадр розчулив мережу. У коментарях юзери пишуть:

"Світла пам'ять. Списувались в хворобу, дивував по-дорослому. Раю небесного тобі, добра і світла душа, яка намучилась"

"Мої щирі співчуття, біль невимовний. Немає нічого страшнішого, як хоронити своїх дітей. Живіть якнайдовше, бо лише з Вами буде жити пам'ять про Сина. Дуже співчуваю всім Матерям, які хоронять своїх дітей"

"Він був дуже щирим, шкода"

"Якраз вчора згадувала за нього. Шкода Лору, шкода молоденького синочка. Шкода надії, яка зникла разом з подихом дитини"

"Страшне горе. Бідна дитина. Царство Небесне. Батькам співчуття та сил жити далі".

Віктор Павлік з сином Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Що відомо про сина Павліка, життя якого забрав рак

Нагадаємо, у співака четверо дітей - Олександр, Павло та Христина (усі вони від різних жінок). А ще у Віктора є маленький Михасик від Катерини Репяхової, з якою він живе зараз.

Середній син Павліка, Павло, народився у 1999 році, коли артист перебував у шлюбі з Ларисою Созаєвою.

Павло Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павло Павлік помер у 2020 році, коли йому був лише 21 рік. Він боровся з рідкісною формою раку - саркомою. Хлопець переніс чимало "хімій", але лікування не давало результатів.