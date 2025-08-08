Мережу розчулило фото молодого Павліка з маленьким сином, життя якого забрав рак
Співачка Анжеліка Рудницька вразила архівним фото, на якому молодий Віктор Павлік позував зі своїм сином Павлом на руках. Життя дитини артиста обірвалося 5 років тому.
Як Павлік виглядав у молодості
На архівному фото Рудницька позувала поруч зі співаком, який тримав малесенького сина. Артистка зазначила, що це були перші дні життя Павла.
"5 років тому пішов у засвіти Павло Павлик. На цьому фото - перші дні життя Павлика.Такі щасливі Лора і Віктор Павлік. Ми теж біля них щасливі! Паша народився красунчиком і усі ще до народження знали, що його назвуть Павликом", - написала Анжеліка.
"Комочок щастя виріс і перетворився на красеня. Але рак такий підступний. Розуміючи, що він завершує своє земне життя, Паша казав: "Ех, якого хлопця світ втрачає". Світла пам‘ять тобі, сонечко... Твоя душа з Господом, а наші душі - у сльозах і печалі", - додала вона.
Віктор Павлік з сином Павлом (фото з архіву: facebook.com/TerytoriaA)
Архівний кадр розчулив мережу. У коментарях юзери пишуть:
- "Світла пам'ять. Списувались в хворобу, дивував по-дорослому. Раю небесного тобі, добра і світла душа, яка намучилась"
- "Мої щирі співчуття, біль невимовний. Немає нічого страшнішого, як хоронити своїх дітей. Живіть якнайдовше, бо лише з Вами буде жити пам'ять про Сина. Дуже співчуваю всім Матерям, які хоронять своїх дітей"
- "Він був дуже щирим, шкода"
- "Якраз вчора згадувала за нього. Шкода Лору, шкода молоденького синочка. Шкода надії, яка зникла разом з подихом дитини"
- "Страшне горе. Бідна дитина. Царство Небесне. Батькам співчуття та сил жити далі".
Віктор Павлік з сином Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Що відомо про сина Павліка, життя якого забрав рак
Нагадаємо, у співака четверо дітей - Олександр, Павло та Христина (усі вони від різних жінок). А ще у Віктора є маленький Михасик від Катерини Репяхової, з якою він живе зараз.
Середній син Павліка, Павло, народився у 1999 році, коли артист перебував у шлюбі з Ларисою Созаєвою.
Павло Павлік (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Павло Павлік помер у 2020 році, коли йому був лише 21 рік. Він боровся з рідкісною формою раку - саркомою. Хлопець переніс чимало "хімій", але лікування не давало результатів.
