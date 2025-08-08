ua en ru
Сеть растрогало фото молодого Павлика с маленьким сыном, жизнь которого забрал рак

Пятница 08 августа 2025 16:09
Сеть растрогало фото молодого Павлика с маленьким сыном, жизнь которого забрал рак Виктор Павлик с сыном (фото: instagram.com/viktorpavlik)
Автор: Полина Иваненко

Певица Анжелика Рудницкая поразила архивным фото, на котором молодой Виктор Павлик позировал со своим сыном Павлом на руках. Жизнь ребенка артиста оборвалась 5 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост из Facebook Рудницкой.

Как Павлик выглядел в молодости

На архивном фото Рудницкая позировала рядом с певцом, который держал маленького сына. Артистка отметила, что это были первые дни жизни Павла.

"5 лет назад ушел в мир иной Павел Павлик. На этом фото - первые дни жизни Павлика. Такие счастливые Лора и Виктор Павлик. Мы тоже возле них счастливы! Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом", - написала Анжелика.

"Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Понимая, что он завершает свою земную жизнь, Паша говорил: "Эх, какого парня мир теряет". Светлая память тебе, солнышко. Твоя душа с Господом, а наши души - в слезах и печали", - добавила она.

Сеть растрогало фото молодого Павлика с маленьким сыном, жизнь которого забрал ракВиктор Павлик с сыном Павлом (фото из архива: facebook.com/TerytoriaA)

Архивный кадр растрогал сеть. В комментариях юзеры пишут:

  • "Светлая память. списывались в болезнь, удивлял по-взрослому. Рая небесного тебе, добрая и светлая душа, которая намучилась"
  • "Мои искренние соболезнования, боль неописуемая. Нет ничего страшнее, как хоронить своих детей. Живите как можно дольше, потому что только с Вами будет жить память о Сыне. Очень сочувствую всем Матерям, которые хоронят своих детей"
  • "Он был очень искренним, жаль"
  • "Как раз вчера вспоминала о нем. Жаль Лору, жаль молоденького сыночка. Жаль надежды, которая исчезла вместе с дыханием ребенка"
  • "Страшное горе. Бедный ребенок. Царство Небесное. Родителям соболезнования и сил жить дальше".

"Біль не минає": Віктор Павлік зворушив словами про покійного синаВиктор Павлик с сыном Павлом (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Что известно о сыне Павлика, жизнь которого унес рак

Напомним, у певца четверо детей - Александр, Павел и Кристина (все они от разных женщин). А еще у Виктора есть маленький Михасик от Екатерины Репяховой, с которой он живет сейчас.

Средний сын Павлика, Павел, родился в 1999 году, когда артист состоял в браке с Ларисой Созаевой.

Як зараз виглядає могила сина Павліка: екс-дружина співака показала фотоПавел Павлик (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Павел Павлик умер в 2020 году, когда ему был всего 21 год. Он боролся с редкой формой рака - саркомой. Парень перенес немало "химий", но лечение не давало результатов.

