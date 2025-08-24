"Миру нам і вільних земель": українські зірки розчулили привітаннями з Днем Незалежності

24 серпня зірки шоу-бізнесу, спортсмени, телеведучі та публічні особистості масово долучилися до святкування головного державного свята - Дня Незалежності України. У цей день знаменитості публікували зворушливі звернення та патріотичні фото, надихаючи своїх підписників словами віри, сили й любові до Батьківщини.

РБК-Україна приєднується до привітань і ділиться найщирішими словами любові до України разом з вами.

MONATIK

"Українці вже багато років поспіль виборюють свою незалежність. Ми завжди памʼятатимемо, якою дорогою ціною нам дається це свято.

Дякую кожному й кожній, хто сьогодні на полі бою боронить свободу України. Миру нам і вільних земель для наших дітей. З Днем Незалежності!".

Андрій Бєдняков

"З днем народження, моя рідна! Від Луганська і до Львова. Від Маріуполя і до Закарпаття. Від Сум і до Севастополя.

Я був більше ніж в 100 країнах, але я завжди радів повертатись додому. Бо вдома найтепліше. Бо вдома найкраще. Я щасливий, що живу поруч із такими людьми.

(Написав це речення і по руках пішли сироти. Щира правда. А це багато про що говорить). І я радий, що саме в цей час я живу ТУТ, ВДОМА. Живи і ТИ, люба. І будь нам здорова. Зі святом, Українці".

Наталія Денисенко, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумська

"З днем Незалежності, дорогі українці! Свято, котре Україна виборювала сотні років! І, на жаль, наше покоління продовжує відстоювати його…

Низький уклін нашим Героям, котрі боронять Україну! Вічна памʼять полеглим у боротьбі! Слава Україні!".

Марічка Падалко

"Україна - це, перш за все, люди. Люди, які пішли її і нас всіх захищати, люди, які мають сили і які дають сили іншим.

Катерина Павленко - дівчина на другому фото. Вона втратила чоловіка на фронті, її молодший син народився вже після його загибелі.

В день обстрілу Охматдиту ракета влетіла в її квартиру на Сирці.

Їй пощастило тоді там не бути, але вона втратила 13 сусідів, з якими виросла в одному будинку.

І коли така людина має прийти на ефір, ти думаєш, які слова підібрати, як бути доречним, як підтримати, як взагалі стояти поруч і почуватися гідною.

Марічка Падалко привітала з Днем Незалежності (фото: instagram.com/marichkapadalko)

Але приходить Катерина і сама випромінює стільки сили, впевненості, що ти розумієш, що сама не маєш жодного права на втому чи зневіру.



Юлія Павлюк і Анастасія Савова з біло-чорним прапором Надії. Вона дочекалася свого батька з полону, і далі допомагає дочекатися іншим.

Юля з координаційного штабу - це та людина, яка першою зустріла батька Насті і огорнула його в наш прапор, як і тисячі звільнених з полону українців.

З днем народження, найкраща країно! Дякую, що пощастило тут народитися, кохати найкращого чоловіка, якого болісно з тобою ділити ці роки…".

Григорій та Христина Решетніки

"З Днем Незалежності Дякуємо тобі за те, що ти наша! Найрідніша, найкраща, найнезалежніша! Любимо тебе та усіх українців! Миру, щастя та перемоги усім нам!".

Євген та Наталія Коти

"Родина - серце Незалежної України. Зі святом - УКРАЇНО".

Маша Єфросиніна

"Незалежність для мене - не абстракція. Це - простір, окремий, свій, власний, без якого країна не здатна реалізуватися і мати своє майбутнє.

Насправді, так само, як і людина, якщо говорити про незалежність особисту.

Занадто популярне в наші дні "треба відстоювати особисті кордони" - не чув, напевне, лише той, хто не працював з психотерапевтом і не має соцмереж.

Це істина і для всієї країни, яку ми, українці, останні 11 років засвоюємо, проходячи свій шлях жахливих випробувань.

Ми, як ніхто, знаємо, яка вона дорога і необхідна - наша незалежність. Який він цінний і важливий - простір, свій власний, захищений.

Подивіться навколо, вдихніть повітря нашого простору! З Днем Незалежності, Україно!".