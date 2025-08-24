ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Українські музиканти, які прославили країну на увесь світ за час Незалежності

Неділя 24 серпня 2025 08:29
UA EN RU
Українські музиканти, які прославили країну на увесь світ за час Незалежності Які українські зірки прославили країну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

За роки Незалежності українська музика неодноразово звучала на найбільших світових сценах, а виконавці з України ставали справжніми амбасадорами культури. Від перемог на "Євробаченні" до виступів на головних фестивалях планети - їхні імена знають далеко за межами нашої держави.

Про тих, хто зробив українську музику впізнаваною у світі, розповідає РБК-Україна.

Руслана

Перемога Руслани на "Євробаченні-2004" з піснею Wild Dances стала історичною. Її виступ не тільки приніс Україні перше місце, а й відкрив двері для українських артистів на міжнародному рівні. Після конкурсу пісня потрапила в чарти багатьох країн, а Руслана отримала статус зірки європейського масштабу.

ДахаБраха

Це фолк-гурт, який поєднав українські традиційні мотиви з сучасним звучанням. Їхні виступи проходили на фестивалях Glastonbury, SXSW, Bonnaroo. Завдяки унікальному стилю гурт став відомим у світі як символ сучасного українського етносу.

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту Бумбокс ще до повномасштабної війни був відомим артистом, але саме його виконання пісні "Ой у лузі червона калина" у 2022 році стало символом спротиву України. Кавер з голосом Хливнюка зробив гурт Pink Floyd, що стало справжньою сенсацією і привернуло увагу всього світу.

Go_A

Представники України на "Євробаченні-2021" із піснею Shum здобули світову популярність. Трек потрапив у глобальні чарти Spotify, а виступ гурту у Роттердамі приніс Україні п’яте місце. Після конкурсу гурт почав активні гастролі в Європі.

Андрій Данилко

Образ Вєрки Сердючки вже давно став культовим. Друге місце на "Євробаченні-2007" з піснею Dancing Lasha Tumbai принесло Данилку всесвітню славу. Цей номер досі вважається одним із найяскравіших в історії конкурсу. І приніс неабияку популярність Україні.

Джамала

У 2016 році співачка гучно розповіла світу про себе та Україну з піснею 1944. Композиція стала символом пам’яті про трагічні події кримськотатарського народу і принесла їй міжнародне визнання. Після конкурсу Джамала активно виступала у Європі й отримала нагороди від різних музичних спільнот. А нещодавно вона стала членом академії "Ґреммі".

Ольга Корольова (DJ Korolova)

Одна з найуспішніших українських діджейок сьогодення. Вона виступає на провідних фестивалях електронної музики у Європі, Латинській Америці та США. Korolova має мільйони прослуховувань на Spotify та підтримку провідних світових діджеїв.

ONUKA

Проект Нати Жижченко поєднав електроніку з українськими народними інструментами. Альбом Vidlik став відомим за кордоном, а гурт отримав запрошення на європейські сцени. Їхня музика показує, як сучасно може звучати українська автентика.

Jerry Heil

Співачка, яка почала з YouTube, а згодом перетворилася на один із найяскравіших молодих голосів України. У 2024 році разом з alyona alyona представляла Україну на "Євробаченні" з піснею Teresa & Maria і посіла третє місце. Виступ став сенсацією конкурсу, а пісня швидко здобула популярність у Європі. І нещодавно Дженні, як і Джамала, стала членом академії "Ґреммі".

Kalush Orchestra

У 2022 році гурт здобув перемогу на "Євробаченні" з піснею Stefania, а на сцені вони нагадали світу про полонених з "Азовсталі". Композиція стала міжнародним хітом, вперше в історії конкурсу отримавши величезну кількість голосів від глядачів. Після цього Kalush Orchestra активно гастролювали Європою, збираючи повні зали.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
День незалежності України Новини шоу-бізнесу Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу
Новини
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"